Quanto tempo demora para fazer uma vacina?

Cientistas do mundo todo estão correndo para criar uma vacina contra a Covid-19. Muitas já começaram os testes em humanos, mas a versão definitiva ainda deve demorar meses para ser aplicada em você. E isso, por incrível que pareça, será um dos maiores triunfos da história das vacinas.

A vacina contra o SARS-Cov-2 pode ficar pronta em 2021, se tornando a mais rápida a ser desenvolvida na história. Até agora, o sarampo segura o recorde: o vírus causador da doença foi identificado em 1953, enquanto a vacina foi aprovada em 1963, apenas dez anos depois. Descobrir o vírus e criar uma vacina em menos de dois anos, como pode acontecer com o coronavírus, vai além de tudo que a ciência já viu.

O gráfico abaixo mostra quanto tempo levou para chegar na imunização contra as principais doenças da história. Leia no sentido horário. As barras começam na data da descoberta do micróbio que causa a doença e terminam no ano de aprovação da vacina pela Food and Drug Administration (FDA), órgão sanitário regulatório dos Estados Unidos. As barras brancas representam doenças que ainda não possuem vacina.

A vacina da varíola, de 1796, não aparece no gráfico porque foi inventada antes da descoberta do vírus causador. A palavra “vacina”, inclusive, vem de “vaca”, porque a vacina da varíola original usava o vírus da varíola bovina para imunizar contra a versão humana. Até hoje, ela é a única doença erradicada globalmente.

A vacina BCG, contra tuberculose, não é amplamente utilizada nos EUA. Colocamos aqui o ano em que ela passou a ser usada em humanos.

Fonte: Our World in Data