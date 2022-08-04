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Ciência

Arraias são gravadas fazendo sons pela primeira vez no meio ambiente

Não se sabe ao certo como as arraias, que não têm cordas vocais, produzem os cliques. Confira hipóteses – e assista ao vídeo.

Por Luisa Costa 4 ago 2022, 15h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Fotografia da Urogymnus granulatus.
 (ifish/Getty Images)
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Cientistas já registraram mais de novecentas espécies de peixes ósseos produzindo sons. Mas os cartilaginosos, como tubarões e arraias, se mantinham em silêncio diante das câmeras. Até agora.

Pesquisadores da Universidade Sueca de Ciências Agrárias e de instituições australianas registraram, pela primeira vez, arraias fazendo sons no meio ambiente. Os vídeos foram gravados durante mergulhos na Austrália e Indonésia entre 2017 e 2018, e você pode conferir um deles abaixo:

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As arraias flagradas fazendo sons de clique são das espécies Urogymnus granulatus e Pastinachus ater. O momento raro foi descrito em um estudo publicado na revista Ecology, em julho. O que mais intriga os cientistas é que estes animais não têm cordas vocais – e não se sabe qual mecanismo está por trás da produção do som. Mas há algumas hipóteses.

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No vídeo, os espiráculos dos peixes (orifícios em suas cabeças, que levam água às brânquias) parecem contrair à medida que se ouve o barulho. Isso sugere que o clique é feito a partir da fricção entre o espiráculo e o tecido ao redor. Outra possibilidade é a criação de um vácuo no espiráculo pelas arraias – como quando fazemos um estalo com a língua.

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Esses cliques têm alguma função? Para investigar isso, os pesquisadores começaram verificando qual era a frequência dos sons emitidos pelas arraias e compararam com a faixa de audição delas. Assim, eles confirmaram que os cliques são audíveis por esses animais, ou seja, poderiam ser usados para comunicação entre indivíduos das espécies.

Eles também perceberam que a frequência está dentro da faixa de audição de tubarões, que são predadores dessas arraias no Indo-Pacífico Ocidental. Isso sugere que os cliques também podem ser produzidos como forma de espantar possíveis ameaças.

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O comportamento só foi observado anteriormente em 1970. Na época, alguns pesquisadores registraram cliques curtinhos produzidos por arraias em cativeiro, mas só depois de cutucá-las com força.

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Peixes
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