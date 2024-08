Astrônomos podem ter encontrado explicação para misterioso “sinal Wow!”

Em 1977, o radiotelescópio Big Ear, localizado nos EUA, participava da missão SETI, um programa científico que visa estudar o universo em busca de vida extraterrestre. No dia 15 de agosto daquele ano, o Big Ear captou um sinal de rádio muito intenso, que durou 72 segundos, vindo do espaço. Ele era 30 vezes mais intenso do que os ruídos de fundo capturados pelo telescópio, e numa frequência que lembra muito a de fontes artificiais, como aparelhos construídos por humanos.

Ao ver o registro dos dados dias depois, o astrônomo Jerry R. Ehman se surpreendeu tanto com a detecção que circulou os números e escreveu do lado “Wow!” (“Uau!”). O sinal esquisitíssimo passou a ser chamado de sinal Wow! – e nada igual jamais foi registrado nas últimas quatro décadas.

Desde então, ele vem fascinando astrônomos e entusiastas da vida alienígena – seria o sinal uma tentativa de contato de uma civilização extraterrestre avançada? Várias hipóteses mais céticas já foram levantadas para explicar a observação, como ondas de rádio vindas de um cometa ou apenas interferência vinda de algum equipamento feito por humanos, mas nenhuma foi totalmente confirmada.

Agora, um novo estudo pode ter encontrado uma resposta para o mistério. Infelizmente, a explicação é menos divertida do que ETs.

O que foi o sinal Wow!?

Em um novo artigo, um trio de astrônomos propõe que o sinal Wow! foi gerado por uma forte fonte de radiação que passou por uma nuvem de hidrogênio. Ao ser estimulada por essa intensa energia, a nuvem de gás hidrogênio teria brilhado e naturalmente emitido um potente maser – um fenômeno similar a um laser, só que com micro-ondas em vez de luz visível– que foi captada pelo telescópio como o sinal Wow!.

Mas o que teria emitido a energia que agitou a nuvem de hidrogênio? Os pesquisadores têm uma hipótese: talvez uma magnetar. Magnetares são um tipo de estrela de nêutrons muito densa, que se formam a partir do um núcleo colapsado de uma estrela após uma supernova, a explosão que ocorre na “morte” de estrelas grandes.

É possível que uma magnetar tenha emitido um flare – uma erupção que libera um altíssimo nível de energia – que passou pela nuvem de hidrogênio. Ao ser excitada abruptamente por essa radiação, a nuvem toda brilhou e emitiu o “laser” diretamente na direção em que o telescópio Big Ear estava olhando.

O esquema abaixo mostra a explicação: “Observer” é o telescópio; “H1 Cloud” é a nuvem de hidrogênio e “Source” seria a fonte da energia que passou pela nuvem – que os cientistas suspeitam ser uma magnetar.

Os astrônomos não chegaram nessa conclusão do nada. Eles estudaram os dados do telescópio Arecibo, que existiu até 2020. O Arecibo analisava o céu de uma forma parecida com o Big Ear, o que permitiu que a equipe fizesse comparações diretas.

Ao fazer isso, a equipe descobriu oito sinais que eram parecidos com o sinal Wow! – só que muito menos intensos. E notaram que todos correspondiam a nuvens de hidrogênio espalhadas pelo espaço, o que foi a pista decisiva para a formulação da nova hipótese.

O artigo está disponível na plataforma arxiv e está na fase de pré-print, ou seja, não passou pela revisão de outros cientistas nem foi publicado numa revista científica.

Resposta definitiva?

A explicação proposta pelo artigo com base em sinais parecidos com o Wow! é uma das mais convincentes até agora. Mesmo assim, ela vem com alguns poréns.

Masers de hidrogênio são raros, e nenhum dos detectados até agora foi tão intenso quanto o que supostamente teria causado o sinal Wow!.

Além disso, o alinhamento entre o telescópio, a nuvem de hidrogênio e o possível magnetar que foi a fonte da energia também teria sido uma coincidência grande. Por outro lado, a dificuldade desse alinhamento “perfeito” acontecer explicaria o porquê nenhuma sinal parecido foi identificado novamente nos últimos 40 anos.

A situação proposta pelo artigo nunca foi observada por humanos, então não temos como compará-la. Possivelmente, o sinal Wow! foi a única vez que ela ocorreu.

Ou talvez tenha sido uma mensagem alien, mesmo. Essa hipótese, apesar de estar no fim da lista de possibilidades, nunca foi totalmente descartada por cientistas.

