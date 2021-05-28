Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Astrônomos traçam o maior mapa de matéria escura no Universo

O mapa cobre um oitavo do céu noturno visível da Terra. Veja como interpretá-lo.

Por Carolina Fioratti 28 Maio 2021, 18h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Mapa da matéria escura do universo.
 (DES Observations, N Jeffrey, Dark Energy Survey Collaboration/Reprodução)
Continua após publicidade
Astrônomos traçam o maior mapa de matéria escura no Universo Priorizar nos meus resultados Google

Ninguém sabe do que é feito 27% do Universo. Quer dizer, os cientistas sabem mais ou menos: eles sabem que há algo no cosmos que influencia o espaço ao seu redor, mas não conseguem ver esse algo. Ele foi batizado de matéria escura – uma substância invisível, mas que possui uma força gravitacional notável capaz de influenciar a matéria comum à sua volta (leia-se: estrelas e galáxias).

Agora, cientistas da Dark Energy Survey (DES), projeto de observação astronômica que visa estudar a dinâmica de expansão do universo, mapearam uma parcela da matéria escura no cosmos. O resultado chamou a atenção dos físicos, já que a imagem revelada foge levemente daquilo que era esperado considerando a Teoria da Relatividade Geral proposta por Albert Einstein. 

O grupo analisou 100 milhões de galáxias com o telescópio Víctor M. Blanco, localizado no Chile. Aqui vai o segredo para detectar algo que é invisível: A matéria escura dobra os raios luminosos que saem de galáxias distantes a caminho da Terra. Dessa forma, se for notado que a luz está distorcida, significa que tem matéria escura por ali. Com base neste conhecimento e com o auxílio de uma inteligência artificial, os cientistas chegaram a um mapa que cobre um quarto do céu do hemisfério sul, ou um oitavo do total do céu noturno visível da Terra.

Continua após a publicidade
Mapa da matéria escura do universo.
Pesquisadores mapeiam parte da matéria escura presente no Universo. (DES Observations, N Jeffrey, Dark Energy Survey Collaboration/Reprodução)

Na imagem acima, é possível ver regiões de cor rosa, roxa e preta. As partes mais brilhantes (puxadas para o rosa) são aquelas em que há maior acúmulo de matéria, tanto escura quanto visível. A matéria escura representa 80% do total de matéria no Universo, e geralmente se concentra junto com a visível. Logo, as manchas mais claras no mapa representam a localização da matéria escura. Também é onde se formam os superaglomerados de galáxias.

Siga
Continua após a publicidade

As manchas pretas representam o vazio cósmico, áreas de baixa densidade em que há poucas galáxias e menos matéria. O anel bege que forma um arco e está sobreposto na imagem é a Via Láctea. 

No passado, pesquisadores já haviam obtido imagens de pequenos fragmentos de matéria escura, mas essa é a primeira vez que uma área tão ampla é revelada. O mapa surpreendeu os cientistas, e pode ser o primeiro passo para mudar algumas concepções da física. 

Continua após a publicidade

O Big Bang, grande expansão cósmica que deu origem ao Universo, aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Com base na Teoria da Relatividade, os cientistas criam modelos para prever como a matéria escura deveria se dispersar com o passar do tempo após o Big Bang. Só que o mapa recém observado apresenta algumas incoerências em relação ao que era esperado, o que chamou a atenção dos físicos.

Continua após a publicidade

Mais de 400 cientistas de sete países diferentes trabalharam no projeto. Ofer Lahav, professor da University College London envolvido no estudo, disse à BBC: “A grande questão é se a teoria de Einstein é perfeita. Ela parece passar em todos os testes, mas com alguns desvios aqui e ali. Talvez a astrofísica das galáxias precise apenas de alguns ajustes. Na história da cosmologia, há exemplos em que os problemas foram embora, mas também situações em que pensamento mudou. Será fascinante ver se a atual ‘tensão’ na Cosmologia levará a uma nova mudança de paradigma.”

Publicidade
TAGS:
Albert Einstein
Astrofísica
Astronomia
matéria escura
teoria da relatividade
Universo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).