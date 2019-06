Atitudes dos gatos estão relacionadas à raça, diz estudo

Você já deve ter ouvido falar que há raças de gato mais calmas, sociais ou agressivas. Talvez tenha até escolhido o seu bichinho com base nessas características. Mas essas diferenças ainda são pouco estudadas pela ciência. Pesquisadores da Universidade de Helsinque, na Finlândia, podem ajudar a dar luz à questão. Eles investigaram os comportamentos específicos de cada raça e como eles podem passar de uma geração para outra.

Seu estudo, publicado na revista Nature, usou informações de mais de 5700 gatos de 40 raças. Eles não só descobriram que a raça de fato influencia no temperamento do animal, mas também que metade das características comportamentais são herdadas dos pais.

As principais diferenças foram encontradas nos níveis de atividade física dos gatos. De acordo com Hannes Lohi, líder do grupo de pesquisa genética em felinos da universidade, esse hábito é definido já nas duas primeiras semanas de vida do animal, o que indica que ele é adquirido hereditariamente.

Outros traços dependem mais do meio em que o gato é criado. Comportamentos repetitivos ou prolongados sem propósito nenhum, como morder a pata, dependem de fatores externos (como estresse) aos quais o gato é exposto durante a vida.

Dentre as 40 raças analisadas, os pesquisadores estudaram três mais a fundo: Maine Coon, Ragdoll e Turco Van. Elas foram escolhidas porque são geneticamente muito diferentes umas das outras: o Maine Coon é parente dos felinos nórdicos, o Ragdoll está relacionado à Europa ocidental e à América, e a origem do Turco Van ainda é incerta, mas normalmente ele é encontrado na Turquia.

Os traços estudados — agressão, timidez, sociabilidade — são moderadamente ou altamente hereditários. Porém, outros traços de comportamento do gato são compostos tanto pelos fatores genéticos quanto externos. De acordo com o estudo, o Ragdoll se mostrou propenso a ser arredio com estranhos. O Turco Van, por outro lado, é agressivo tanto com humanos quanto com outros gatos.

A pesquisa também revelou comportamentos específicos de outras raças. O Gato de pelo curto inglês gosta de ficar sozinho, e esse desejo vai aumentando durante sua vida, enquanto os Korats dificilmente irão se distanciar de seus donos.

A raça Azul russo é a mais tímida. Os Gatos birmaneses, por outro lado, tendem a ser mais extrovertidos. Os Cornish Rex, Korat, e Gatos-de-bengala são as raças mais ativas, enquanto o Gato de pelo curto inglês é o mais sedentário.

Agora, os cientistas pretendem coletar dados de 20 mil gatos para confirmar ou refutar essas descobertas. Se quiser saber se o seu melhor amigo felino foi uma das 40 raças estudadas, confira o estudo completo, em inglês, aqui.