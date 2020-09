Australianos criam “Shazam” para aranhas e cobras

Sabe quando você está em uma festa e toca uma música muito bacana, mas cujo nome e autor você não sabe quais são? Felizmente, um popular aplicativo chamado Shazam tem a solução: apenas ouvindo a canção, o app te mostra todas as informações dela.

Agora imagine-se em uma viagem para a Austrália, conhecida por sua natureza selvagem extravagante. No meio de uma trilha, você se depara com um bicho desconhecido.

É pensando nesse cenário que a Agência de Pesquisa Científica da Austrália criou o Critterpedia, um app que funciona como o Shazam, só que para vida selvagem. Basta tirar uma foto da serpente ou da aranha para acessar suas informações – incluindo se as espécies são perigosas.

A inteligência artificial do programa conta com uma biblioteca com mais de 200 mil imagens, fornecidas por especialistas. Assim, consegue usar o registro do usuário e identificar as espécies por comparação.

O app é voltado apenas para a fauna australiana, e quer quebrar a má fama de aracnídeos e serpentes: a Austrália tem mais de 2 mil espécies de aranhas, mas só dois gêneros são perigosos para humanos. E, das mais de 170 cobras do país, só 12 têm peçonha potencialmente fatal.

Conhecer melhor essas espécies pode evitar acidentes – e contribuir para a preservação da biodiversidade do país.