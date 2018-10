Pesquisadores da Universidade de Friburgo, na Alemanha, parecem ter encontrado uma nova forma de combater a depressão. A notícia é boa para quem tem a doença – e uma banheira. De acordo com o estudo, publicado nesta semana no repositório online bioRxiv, tomar banhos quentes (dentro de uma banheira, não no chuveiro) pode diminuir os sintomas da tristeza profunda. A prática, inclusive, poderia ser duas vezes mais eficaz do que fazer exercícios físicos, recomendação comum para o tratamento da doença por conta da liberação de endorfina, hormônio que melhora o humor.

A investigação envolveu 45 participantes com depressão de moderada a grave. A escala usada para medir o nível da doença foi a Escala de Hamilton (HAM-D), que vai de 1 a 50. Eles podiam escolher entre dois tratamentos: exercitar-se por 45 minutos, duas vezes por semana, ou tomar um bom banho a 40ºC por 30 minutos na mesma frequência. Quem optasse pelo tratamento relax deveria, ainda, permanecer por mais 20 minutos debaixo de um cobertor e com bolsas térmicas por perto.

Após oito semanas, os voluntários foram submetidos a uma nova avaliação e, enquanto aqueles que se exercitaram apresentaram menos três pontos na escala, a taxa de queda entre os que se banharam e depois se mantiveram quentinhos chegou a seis.

De acordo com os cientistas, elevar a temperatura corporal pode corrigir os ciclos circadianos (o famoso relógio biológico) de uma pessoa, ajudando na regulação interna do organismo como um todo, inclusive de hormônios ligados à depressão. Em 2017, um trabalho da Universidade de Madison-Wisconsin, nos EUA, também relacionou um corpo mais quente a uma queda na escala de Hamilton.

No entanto, é cedo para comprovar todos os resultados da pesquisa alemã, pois ela ainda precisa passar pela revisão por pares – metodologia empregada para checar e comprovar um artigo científico. Vale dizer também que 13 dos 23 participantes que fizeram exercícios não chegaram a concluir o estudo por não quererem mais fazer atividade física.

De qualquer forma, isso mostra que sua mãe sempre esteve certa: nunca é demais praticar exercícios e tomar um bom banho.