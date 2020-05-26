Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Brasil pode ter 2,6 milhões de infectados pelo coronavírus

É o que diz a maior pesquisa sobre o espalhamento da doença já feita no país – isso dá 1,2% da população.

Por Maria Clara Rossini 26 Maio 2020, 19h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
SI_Brasil_Covid_metro
 (NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil pode ter 2,6 milhões de infectados pelo coronavírus Priorizar nos meus resultados Google

Você já sabia que o número real de infectados pelo coronavírus é bem maior do que as estatísticas oficiais mostram. Afinal de contas, não há testes para a população inteira. Além disso, grande parte dos contaminados apresenta sintomas leves, ou sintoma nenhum – o que não justifica uma ida ao hospital para fazer o teste.

O estudo mais abrangente já feito no país apresentou seus primeiros resultados. O chamado Epicovid-19 aponta que o número real de pessoas infectadas pelo vírus seria 7 vezes maior do que os 376 mil confirmados no Brasil, totalizando 2,6 milhões de casos. 

O estudo analisou 90 cidades do país, onde mora 25% da população brasileira. Nesses municípios, estima-se que 760 mil pessoas já tenham sido infectadas pela doença, o que representa 1,4% da população somada das cidades. Esse número abrange tanto quem já se recuperou da doença quanto quem ainda está com o vírus.

No entanto, os níveis de infecção variam muito entre as cidades. Estima-se que 3,1% da população de São Paulo já teria sido infectada. No Rio de Janeiro, a estimativa é de 2,2%, mas esses não estão nem perto dos maiores índices de infecção do país. 

Siga
Continua após a publicidade

Os 11 maiores índices de infecção estão em municípios da região Norte. As cinco cidades com maior porcentagem de infectados são Breves (PA), com 24,8%, Tefé (AM), com 19,6%, Castanhal (PA), com 15,4%, Belém (PA), com 15,1% e Manaus (AM), com 12,5%. Com exceção das capitais, as outras cidades possuem menos de 200 mil habitantes cada.

Outras capitais apresentam menos de 10% da população infectada. É o caso de Macapá (9,7%), Rio Branco (5,4%), Boa Vista (4,5%), Recife (3,2%), Maceió (1,3%) e Vitória (1,2%). Outras 72 cidades avaliadas não chegam a 1%.

Continua após a publicidade

Não tem como testar toda a população para chegar a essa porcentagem, é claro. A pesquisa analisou a presença de anticorpos para o SARS-CoV-2 em um total de 25 mil pessoas das 90 cidades. Com base nesses resultados, eles estimaram a porcentagem real para cada cidade e, em seguida, para todo o país. É o mesmo método das pesquisas eleitorais – tem margem de erro, mas pode dar uma amostra relativamente precisa da realidade. Também vale lembrar que o número real de infectados sempre será maior, em qualquer país. Para os EUA, por exemplo, a estimativa é que haja até dez vezes mais do que os números oficiais – o que significaria quase 20 milhões de infecções por lá.  

Bom, apesar da porcentagem considerável de pessoas com anticorpos em algumas cidades, nem os lugares mais infectados estão sequer perto da chamada imunidade coletiva. Ela aconteceria quando 60% a 70% da população adquirisse a doença, e se tornasse imune a ela. A partir daí, a curva de casos ativos da doença começa a cair – isso porque vírus não consegue infectar quem é imune, e essa pessoa também não vai passar ele pra frente.

Continua após a publicidade

Outro jeito de “virar” a curva é diminuir o contágio, isolando todas as pessoas que estejam infectadas. O estudo perguntou aos participantes se eles estavam cumprindo as medidas de isolamento – ou seja, se ficavam em casa e saíam apenas para atividades essenciais. Os maiores índices foram nos estados de Santa Catarina (69%), Rio de Janeiro (68,3%), Rio Grande do Sul (67%), Pernambuco (64,5%) e Espírito Santo (63,9%).

O Epicovid-19 ainda não apresentou dados sobre a letalidade das cidades e estados, que também apresentam níveis diferentes de subnotificação de mortes. O estudo ainda deve contar com pelo menos outras três fases. A próxima está prevista para começar no dia 5 de junho, quando vai testar outras 33 mil pessoas de 133 municípios do país.

Continua após a publicidade

O estudo está sendo conduzido pela Universidade de Pelotas, junto com outras cinco universidades: USP, Unifesp, FGV, UERJ e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

Essa é a primeira pesquisa sobre o coronavírus de abrangência nacional, realizada entre os dias 14 e 21 de maio. 

Publicidade
TAGS:
Brasil
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).