Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Sociedade

5 milhões de pessoas voltam para lockdown na China

Duas cidades no noroeste do país apertam medidas de restrição após a confirmação de novos casos.

Por Maria Clara Rossini 20 Maio 2020, 14h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
SI_Chineses_lockdown
 (Liyao Xie/Getty Images)
Continua após publicidade
5 milhões de pessoas voltam para lockdown na China Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto muita gente acredita que, na China, o pior já passou, as autoridades de saúde locais alertam para uma segunda onda de infecções no país. As cidades de Shulan e Jilin retornaram a um lockdown rigoroso após a detecção de novos casos na província de mesmo nome, Jilin, no nordeste da China. Juntas, as cidades somam mais de 5 milhões de habitantes.

A volta à quarentena acontece justamente quando o país já está tentando voltar ao normal. Algumas cidades da província fecharam trens, ônibus e escolas, e apertaram as medidas de restrição. Na cidade de Shulan, os moradores só poderão sair de casa para comprar alimentos e medicamentos a cada dois dias, por apenas duas horas. Segundo a imprensa local, a cidade já é considerada o novo epicentro do vírus dentro do país.

Continua após a publicidade

A China continua testando a população e registrando novos casos. A cidade de Wuhan, onde o surto começou, já anunciou que pretende testar todos os seus 11 milhões habitantes. Enquanto isso, 34 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 na última quinzena na cidade de Jilin. No total, a província registrou 127 transmissões locais do vírus.

Os casos não estão crescendo tão rápido quanto aconteceu em janeiro em Wuhan, mas medida rígida foi adotada para evitar um possível novo surto que saia do controle. O vice prefeito de Jilin afirmou que há risco de um novo espalhamento da doença na região.

Siga
Continua após a publicidade

A região já havia feito um lockdown rígido em fevereiro e março, assim como a província de Hubei, onde fica Wuhan. O surto inicial da doença ficou mais restrito a Hubei, que fechou as fronteiras e limitou o acesso das pessoas a outras partes do país.

Continua após a publicidade

O medo de uma segunda onda de infecções e mortes é grande na China. Como a maioria esmagadora da população não foi infectada, ela ainda está suscetível ao vírus. Segundo Zhong Nanshan, médico e epidemiologista que enfrentou a Sars em 2003 na China, o país ainda enfrenta um grande desafio para monitorar novos casos.

Continua após a publicidade

Mesmo em Wuhan, a infecção não atingiu toda a população – foram 50 mil casos confirmados em uma cidade de 11 milhões de pessoas. É provável que existam muitas subnotificações, então o plano de testagem de toda a população pode revelar o verdadeiro impacto do vírus na cidade.

Publicidade
TAGS:
China
Coronavírus
Covid-19
Quarentena
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).