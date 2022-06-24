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Ciência

Carta náutica do século 19 revela perda de até 49% dos recifes em Abrolhos (BA)

É a primeira vez que pesquisadores brasileiros usam documentos históricos para compreender a evolução das condições ambientais de recifes. Entenda.

Por Luisa Costa 24 jun 2022, 15h59 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Recifes de corais no fundo do mar.
 (lindsay_imagery/Getty Images)
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Carta náutica do século 19 revela perda de até 49% dos recifes em Abrolhos (BA) Priorizar nos meus resultados Google

Entre os nove milhões de itens que compõem o acervo da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, está uma carta náutica de 1861, elaborada pelo francês Ernest Mouchez durante uma expedição à Bahia. 

Conchas, rochas, corais, areia. Ali está mapeada toda a antiga paisagem subaquática de Abrolhos, arquipélago que abriga as maiores formações de recifes e a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

A viagem de Mouchez era um trabalho de exploração da América do Sul, e o documento foi um dos muitos criados para registrar as descobertas da época – além de fornecer pistas à navegação daquelas águas. Mas agora, 160 anos depois, encontrou-se uma nova utilidade à carta: entender como os recifes mudaram de lá para cá.


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Um grupo de pesquisadores brasileiros comparou as informações contidas na carta náutica e em outros documentos históricos com dados modernos sobre as condições ambientais de Abrolhos, obtidos via satélite. Assim, descobriram que houve uma perda média de 28% na extensão espacial dos recifes da região.

Algumas áreas estão ainda mais degradadas. Entre os recifes mais próximos à costa, por exemplo, a perda dos últimos 160 anos é de 49%. O estudo foi publicado nesta quarta (29) na revista Perspectives in Ecology and Conservation.

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Motivos da degradação

Segundo os pesquisadores, os recifes foram prejudicados principalmente por uma antiga prática de extração de corais. Blocos inteiros eram removidos dos recifes para a fabricação de cal e, acredite, a substituição de tijolos na construção civil. Há registros desse costume desde o século 17, e ele durou pelo menos até 1900 na região.

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“Depois, houve uma intensificação na sedimentação costeira gerada pelo aumento no desenvolvimento urbano e degradação [ambiental] das áreas costeiras”, explica à Super Carine Fogliarini, autora principal do estudo e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria (RS).

Agora, os recifes de Abrolhos enfrentam outros problemas, como a poluição urbana – o lançamento de contaminantes ou excesso de matéria orgânica na água – e o aquecimento global. O aumento de temperatura da água pode levar à morte de corais que compõem os recifes, a partir de um fenômeno chamado “branqueamento”: com o estresse térmico, esses organismos expulsam microalgas que contribuem com sua cor e são sua principal fonte de energia.

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Método incomum

É a primeira vez que pesquisadores brasileiros usam documentos históricos para compreender a evolução das condições ambientais de recifes. Segundo Fogliarini, embora os documentos sejam fontes de informação importantes para entender mudanças de longo prazo na paisagem marinha, existem obstáculos para sua utilização.

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“O maior desafio desse método é compilar e organizar as informações desses documentos, que muitas vezes estão espalhados em museus, bibliotecas e demais acervos do Brasil e do exterior”, explica. “Além disso, muitas dessas informações estão contidas em livros antigos, escritos em latim, francês, alemão e português arcaico. E com frequência esses materiais não estão digitalizados ou são de difícil acesso.”

Esse método de estudo é mais comum em países da Europa e da América do Norte, e em investigações relacionadas a ecossistemas terrestres, que concentram mais dados históricos.

Para esta investigação, além da carta náutica de Mouchez (que você pode ver neste link), os cientistas usaram relatos de naturalistas e navegadores europeus que visitaram Abrolhos durante expedições científicas desde 1800.

“Coletivamente, esse conjunto de informações históricas captura as mudanças dos recifes de corais ao longo do tempo e ajuda a atualizar as metas de conservação e restauração da paisagem marinha dos recifes de Abrolhos”, escrevem os pesquisadores.

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