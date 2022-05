Cientistas acham primeiro reservatório subterrâneo de água na Antártida

Pela primeira vez, cientistas descobriram um grande reservatório de água sob o manto de gelo na Antártida. Não é de hoje que os pesquisadores acreditavam na presença de aquíferos no continente, mas até agora não havia evidências para confirmá-la.

O que já se sabia era da existência de lagos subterrâneos, formados à medida que o calor proveniente do interior da Terra derrete a camada de gelo, de baixo para cima. Há mais de 400 deles escondidos entre o chão e o gelo, e um deles é o lago Whillans.

Localizado na parte ocidental do continente, o Whillans tem aproximadamente 60 km2 e 2 metros de profundidade. Acima dele existe a Whillans Ice Stream: uma das correntes de gelo da Antártida que são responsáveis por transportar esse gelo do centro do continente para o oceano.

Essa corrente esconde um sistema de pequenos corpos d’água, como o Whillans, que influenciam sua velocidade de movimento. Mas oculta também um reservatório de água dez vezes mais volumoso, e com cerca de 2 quilômetros de espessura, segundo as descobertas do novo estudo publicado na revista Science.

Chloe Gustafson, principal autora do estudo, compara o sistema subterrâneo de água com uma “esponja gigante” composta de sedimentos porosos e cheios de água – salgada, em camadas mais profundas, e doce próximo à superfície.

Segundo os autores, a água salgada pode ter passado do oceano para o continente há cerca de 5 ou 7 mil anos (durante um período de derretimento da camada de gelo), e o gradiente indica que os lagos rasos provavelmente estão ligados ao aquífero.

O aquífero pode trocar água com o sistema acima dele, ou pode haver uma via de mão única – em que a água dos lagos escorre e fica armazenada na grande esponja subterrânea.

Ainda não se sabe como essa troca entre o sistema profundo e raso de água acontece, mas ela seria definidora para a dinâmica da corrente de gelo localizada acima (ou seja, a movimentação do gelo para o oceano) e para a vida microbiana daquele ecossistema.

O aquífero sob a corrente de gelo de Whillans foi o primeiro a ser descoberto, mas os cientistas desconfiam que sistemas de água subterrâneos semelhantes estejam por toda a parte, escondidos abaixo de outras correntes.

