Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Cientistas descobrem componente do RNA em amostra de asteroide

A mesma uracila que faz parte do seu material genético foi encontrada em um pedaço de rocha a milhões de quilômetros da Terra – e pode dar pistas sobre a origem da vida no planeta.

Por Leo Caparroz 21 mar 2023, 18h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Foto da superfície do Ryugu.
 (MASCOT/DLR/JAXA/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem componente do RNA em amostra de asteroide Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores japoneses encontraram uracila em uma amostra de asteroide. Essa é uma das bases nitrogenadas que compõem o RNA – as moléculas que contêm as nossas informações genéticas para a síntese de proteínas. As amostras também continham ácido nicotínico, mais conhecido como vitamina B3.

No final de 2020, a espaçonave japonesa Hayabusa2 trouxe algumas amostras de solo do asteroide Ryugu, localizado a 300 milhões de quilômetros de distância da Terra. A equipe de pesquisadores extraiu as moléculas presentes ali ao mergulhar pedaços do Ryugu em água quente. Depois, usou cromatografia líquida e espectrometria de massa de alta resolução para analisar o seu conteúdo. Esse processo revelou a presença de uracila e ácido nicotínico no asteroide, bem como outros compostos orgânicos contendo nitrogênio.

“Os cientistas já encontraram nucleobases e vitaminas em certos meteoritos [que caíram na Terra] ricos em carbono. Mas sempre perguntou-se se as amostras não poderiam estar contaminadas pelo ambiente terrestre”, explicou Yasuhiro Oba, líder do estudo. “Como essas foram coletadas diretamente do asteroide Ryugu e entregues à Terra em cápsulas seladas, a contaminação pode ser descartada.”

Continua após a publicidade

A uracila foi encontrada em pequenas quantidades: a cada bilhão de moléculas, de 6 a 32 eram de uracila; já a vitamina B3 era mais abundante, na faixa de 49 a 99 partes por bilhão. Segundo Oba, outras moléculas biológicas também foram encontradas, como aminoácidos, aminas e ácidos carboxílicos.

Siga
Continua após a publicidade

Esta descoberta corrobora a teoria de que algumas moléculas importantes para a vida tenham vindo do espaço. Elas podem ter entrado de carona na Terra enquanto o planeta passava por constantes ataques de meteoros.

Mas como eles foram parar nos asteroides é outra história. Os cientistas acreditam que os compostos com nitrogênio podem ter se formado a partir de moléculas mais simples, que não estavam presentes nas amostras de Ryugu. 

Continua após a publicidade

A descoberta em Ryugu é só o começo. A NASA coletou uma amostra de outro asteroide, Bennu, e sua sonda já está voltando para a Terra – com previsão de chegada para setembro deste ano. Uma vez aqui, ela também passará por testes.

Continua após a publicidade

“A descoberta nas amostras de Ryugu dá força às teorias atuais sobre a fonte de nucleobases na Terra primitiva”, conclui Oba. “Um estudo comparativo da composição desse asteroide com Bennu fornecerá mais dados para construir essas teorias.”

Publicidade
TAGS:
asteroide
DNA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).