Empresa cria inseticida feito de RNA

O inseticida foi inventado pela empresa americana GreenLight Biosciences, que já está testando o produto em alguns estados dos EUA, e é um gel doce colocado nas colmeias.

O gel contém “RNA de fita dupla” (dsRNA) derivado de um vírus. Ele supostamente é inofensivo para as abelhas, mas carrega genes que causam infertilidade no Varroa destructor – um ácaro que ataca as colmeias. Com isso, as abelhas ficam livres desse parasita, que é considerado um grande problema agrícola.

Procurada pela Super, a GreenLight não informou qual vírus utiliza (nem se emprega o vírus inteiro ou apenas pedaços do dsRNA dele). Mas há uma pista: em 2012, cientistas da Universidade Stanford criaram uma versão modificada do “vírus da paralisia aguda israelense”, que é formado por dsRNA (e infecta abelhas), para eliminar o tal ácaro. Funcionou (1).

O dsRNA se espalha pela hemolinfa, um líquido que é como se fosse o sangue das abelhas, e é ingerido pelos ácaros. Porém, o estudo de Stanford não avaliou algo crucial: se o dsRNA para por aí, ou se ele pode contaminar o mel que as abelhas produzem. O produto terá de passar pelo crivo da EPA, a agência do governo americano que regula pesticidas, antes de chegar ao mercado.

Fonte 1. Bidirectional Transfer of RNAi between Honey Bee and Varroa destructor: Varroa Gene Silencing Reduces Varroa Population. Y Garbian e outros, 2012.