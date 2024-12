No dia 7 de agosto, o projeto da Nasa ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, ou sistema de último alerta de impacto terrestre de asteroide, em português), avistou um novo asteroide chegando perto da Terra. A rocha espacial 2024 PT5 não apresentava perigo para nós, humanos. Na verdade, só queria fazer companhia e orbitar o planeta durante dois meses, como se fosse uma “mini-lua”.

Agora, um novo estudo divulgado pela plataforma arXiv, incluindo os pesquisadores que descobriram o 2024 PT5, sugere uma origem para a mini-lua. O asteroide talvez seja um pedaço da Lua grande e permanente que orbita a Terra. Esse pedaço de rocha teria sido lançado ao espaço depois de uma colisão violenta milhões de anos atrás.

Dados de um par de telescópios nas Ilhas Canário mostram luz emanando do asteroide. O comportamento parecia bastante com o que acontece com dejetos lunares, que são arrancados do satélite natural por colisões com asteroides. Além disso, eles também descobriram que a mini-lua gira no próprio eixo uma vez por hora.

Pedacinhos de Lua

De acordo com os especialistas, todas essas evidências apontam para uma origem lunar. Porém, não dá para ter certeza da descoberta, já que os dados são insuficientes. O asteroide 2024 PT5 só ficou orbitando a Terra entre 29 de setembro a 25 de novembro, completando cerca de um quarto da volta completa ao redor do planeta.

Agora, ele vai ser catapultado de volta para o espaço, e só voltar para perto do nosso planeta daqui a 30 anos, em 2055. Ainda é incerto se o asteroide vai voltar para a nossa órbita nessa futura aparição.

O asteroide que virou uma mini-lua provavelmente faz parte de um grupo de rochas espaciais conhecidas como “Arjunas” (referência a um dos heróis do épico hindu Mahabharata). Esses asteroides são classificados como “objetos próximos da Terra”, o que, segundo as classificações da Nasa, significa qualquer coisa num raio de 190 milhões de quilômetros de distância.

Outras luas, muito menores que a nossa principal, aparecem com certa frequência na órbita da Terra. Isso já aconteceu em 1981, 2006 e 2022. Um objeto que é temporariamente capturado pela atração gravitacional da Terra, passando a orbitar o planeta, pode ser chamado de mini-lua. Normalmente, esses objetos não duram muito tempo aqui, passando menos de um ano na órbita.

A mini-lua de 2022 também tinha a mesma aparência luminosa do 2024 PT5. Isso sugere que, talvez, todos os asteroides do tipo Arjuna sejam pedaços da Lua.

Você está se perguntando como não viu outra Lua no céu nos últimos meses? No caso do asteroide 2024 PT5, a mini-lua é mini de verdade: ela só tem 10 metros de largura e orbitou a Terra a 3,7 milhões de km de distância, invisível ao olho humano.

