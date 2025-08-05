Nova espécie de bicho-pau gigante é descoberta na Austrália

Pesquisadores australianos identificaram uma nova espécie de bicho-pau gigante que habita as florestas tropicais do extremo norte do estado de Queensland, no nordeste da Austrália. O Acrophylla alta mede até 40 cm e pesa 44 gramas – sendo assim o inseto mais pesado do país.

Um novo estudo descrevendo a nova espécie foi publicado na revista científica Zootaxa. A conclusão do artigo é que o Acrophylla alta ultrapassa no ranking de peso a barata-rinoceronte (Macropanesthia rhinoceros), também nativa de Queensland e considerada anteriormente o inseto mais pesado da Austrália.

“Existem bichos-pau mais compridos por lá [na mesma região], mas eles têm corpos relativamente leves”, diz Angus Emmott, professor da James Cook University e um dos cientistas responsáveis pela descoberta.

Apesar do tamanhão, os cientistas acreditam que o inseto é difícil de se encontrar por conta do ambiente em que vive – e por isso nunca tinha sido descrito antes pela ciência. “Ele fica restrito a uma pequena área de floresta tropical de alta altitude e vive no alto das copas das árvores. Portanto, a menos que um ciclone ou um pássaro o derrube, pouquíssimas pessoas conseguem encontrá-lo”, diz Emmott.

O professor também contou que ele e sua equipe saíram em busca do inseto após receberem uma foto do inseto encontrado por um leigo, e, pelo registro, notaram ser algo totalmente novo.

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Até o momento, os cientistas só encontraram espécimes fêmeas deste bicho-pau. Mas outro elemento foi crucial na identificação da espécie como algo inédito: os seus ovos. “Cada espécie de inseto-pau tem seu próprio estilo distinto de ovo”, explica Emmott. “Todos eles têm superfícies, texturas e marcas diferentes, e podem ter formatos diferentes”

O próximo passo, agora, é encontrar um macho da espécie, mas a missão vai ser ainda mais difícil: entre os bichos-paus, em geral eles são menores e mais elusivos que as fêmeas, além de nem sempre serem parecidos com elas, o que dificulta a confirmação de que se trata do mesmo bicho.

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