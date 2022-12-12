Começa a construção do maior radiotelescópio do mundo

Um projeto de trinta anos está finalmente saindo do papel: começou a construção do Square Kilometre Array (SKA). É um observatório gigante com antenas na Austrália e na África do Sul, que começará a funcionar em 2024 e será o maior radiotelescópio do mundo quando estiver completo, em 2028.

Um radiotelescópio não se parece em nada com um telescópio comum – aquele tubo com lentes, que você conhece. Isso porque ele é projetado para captar ondas de rádio, mais compridas e menos energéticas do que as ondas eletromagnéticas (ou “luz”) que nossa visão percebe (as cores do arco íris).

As ondas de rádio são invisíveis para nós, mas chegam ao planeta a todo momento; é a radiação que existe por aí no espaço, emitida por alguns fenômenos astronômicos. Com os radiotelescópios, engenhocas compostas por antenas, os astrônomos podem estudá-las – e o SKA será um baita instrumento para isso.

O objetivo do projeto internacional é ter milhares de antenas no sul do continente africano e um milhão na Austrália atuando juntas, como dois telescópios gigantes. A área total de captação de ondas de rádio seria de um quilômetro quadrado – por isso o nome, square kilometre, “quilômetro quadrado” em inglês. A primeira fase da construção, no entanto, corresponde a um décimo disso.

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Na Austrália, serão construídas 131 mil antenas alongadas, parecidas com árvores de Natal. Este radiotelescópio é o SKA-Low, que vai detectar frequências entre 50 megahertz e 350 megahertz. Na África do Sul, 197 antenas redondas vão captar frequências entre 350 megahertz e 15,4 gigahertz. Esta parte do observatório gigante chama-se SKA-Mid. Ambos serão construídos em locais que já abrigavam centros de pesquisa sobre ondas de rádio, em escala menor.

Até agora, o projeto custou 430 milhões de euros – e espera-se que o orçamento final seja de dois bilhões. Além dos radiotelescópios, o SKA conta com sede no Reino Unido e colaboradores em todo o mundo, com computadores prontos para transformar os sinais do radiotelescópio em informação a ser utilizada pelos astrônomos. Os membros atuais da organização por trás do projeto são: África do Sul, Austrália, Reino Unido, China, Itália, Holanda, Portugal e Suíça.

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Com o SKA, os astrônomos poderão rastrear a presença do hidrogênio – o elemento mais comum de todos – no espaço ao longo do tempo cósmico, e estudar como o Universo era há mais de 13 bilhões de anos, quando as estrelas e galáxias começaram a se formar. “A exploração desse período-chave é a última peça que faltava em nossa compreensão da história de vida do Universo”, afirma Cathryn Trott, pesquisadora da Curtin University (Austrália).

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Os cientistas também farão medições precisas de gravidade em ambientes extremos, como os pulsares: uma estrela de nêutrons com campo magnético extremamente forte, que submete a matéria ao seu redor a condições incomuns. “Mas as descobertas inesperadas provavelmente serão as mais emocionantes”, segundo Cathryn. “Com um observatório deste tamanho e poder, estamos fadados a descobrir mistérios ainda inimagináveis do Universo.”