Como seria a Terra se todos os oceanos evaporassem? Esta animação mostra

É difícil imaginar nosso planeta sem seus oceanos. Afinal, juntos eles preenchem a maior parte da superfície terrestre – para ser mais específico, 71% do total. Mas imaginemos por um instante que a Terra fosse uma gigantesca pia. O que aconteceria se alguém retirasse o tampão que cobre o ralo e toda essa água escoasse para dentro? Ou, ainda, que ela fosse uma panela cheia fervendo e toda sua água evaporasse para o espaço. Como seria a aparência dessa versão esturricada de nosso planeta?

Foi essa visão que o cientista planetário James O’Donoghue, da Jaxa, a agência espacial japonesa, nos proporcionou. Ele produziu uma animação em 4K que mostra em detalhes e de maneira cronológica como ficaria a Terra caso seus oceanos fossem secando por algum motivo.

Sua fonte foi uma simulação semelhante criada pela Nasa em 2008, disponível em domínio público para quem quiser baixar, editar e melhorar. Não que ela já não fosse boa o bastante, pelo contrário, os dados eram excelentes. Só faltava dar um tapa na parte visual. O’Donoghue fez justamente isso: aprimorou a resolução ao acrescentar novas informações que trouxeram 35 vezes mais pixels ao vídeo. E o resultado ficou incrível – como você pode assistir na animação abaixo.



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O cientista também incluiu números que mostram de forma clara o nível da água baixando, para facilitar a compreensão do processo, e também ajustou o tempo da animação para que ficasse mais palatável. Uma das coisas mais curiosas de se ver, além do submerso relevo oceânico, é como as ilhas e mesmo massas continentais diferentes se conectam.

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https://twitter.com/physicsJ/status/1205475759575326721

Ao site IFLS, O’Donoghue contou o que mais o interessou ao desenvolver a animação. “Eu fiquei mais surpreso com o aparecimento imediato das pontes de terra, por exemplo, durante a última era do gelo, a Grã-Bretanha e a Europa eram ligadas, a Rússia e o Alaska eram ligados, e a região entre a Ásia e a Austrália era em grande parte conectada”, disse. No caso da Rússia e do Alaska, especialistas acreditam que os antigos humanos teriam povoado as Américas a partir da Ásia pelo Estreito de Bering, por volta de 14 mil anos atrás.

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“Essas pontes permitiram que os humanos migrassem sem barcos, então esse mapa vai fundo na explicação de como muita migração humana foi possível naqueles tempos”, explica. “Em outras palavras, é uma aula de pré-história!” Ainda bem que tudo não passa de uma intrigante simulação. Do contrário, caso os oceanos da Terra realmente secassem, pode apostar — estaríamos em apuros.