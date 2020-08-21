Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Conheça a cientista brasileira que estuda os efeitos da poluição na fertilidade

No #MulherCientista desta semana, conversamos com Mariana Matera Veras, chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP.

Por Maria Clara Rossini 21 ago 2020, 19h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Mulher Cientista – Poluição e fertilidade
 (Mariana Veras/Reprodução)
Continua após publicidade
Conheça a cientista brasileira que estuda os efeitos da poluição na fertilidade Priorizar nos meus resultados Google

Quem acompanha o Instagram da SUPER já conhece o #MulherCientista: a seção em que nós explicamos a vida e obra de mulheres lendárias (e esquecidas) do mundo acadêmico. Agora, em vez de contar a história de mulheres do passado, nossa repórter @m.clararossini vai entrevistar cientistas brasileiras do presente – e entender suas contribuições para um país em que a ciência anda tão negligenciada. Esses posts vão passar a aparecer também no nosso site. Este é o segundo da série. Até o próximo final de semana! 

Engravidar é um processo complicado. No período fértil, que só acontece uma vez a cada mês, o ovário libera óvulos. A mulher já nasce com todos os gametas de que poderá dispor ao longo da vida, mas só vai liberando eles aos poucos, da puberdade até a menopausa.

Nesse meio tempo, se o casal tiver relações na data certa, um desses óvulos pode ser fecundado por um espermatozoide. Se isso acontecer, ainda não há garantia de que a gravidez vai pra frente – o embrião ainda precisa aderir à parede do útero.

A mulher só pode se considerar grávida se tudo isso ocorrer direitinho. Alguns casais passam anos tentando, sem sucesso. E um fator onipresente na grandes cidades pode estar por ser parcialmente responsável por essa dificuldade: a poluição atmosférica.

Siga
Continua após a publicidade

Mariana Matera Veras é chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. Começou seu trabalho estudando a influência da poluição na gestação. Mães que passam a gravidez em ambientes poluídos têm mais chances de dar luz a bebês de baixo peso, com complicações como doenças cardiovasculares ou diabetes.⠀


Como é difícil controlar todas as variáveis em estudos com gestantes humanas, a cientista realiza seus experimentos com camundongos fêmeas. Em um experimento, ela acompanhou o desenvolvimento de três gerações de roedoras, da avó até a neta. Algumas delas passaram a vida em um ambiente poluído, enquanto outras puderam ficar em um ambiente com ar limpo.

Continua após a publicidade

Os resultados foram surpreendentes: na transição da segunda para a terceira geração de camundongos, a fertilidade das fêmeas expostas à poluição caiu 45% em comparação a das fêmeas que passaram a vida sem contato com impurezas na atmosfera. 

Essa queda tem a ver com uma menor reserva de folículos (nome dos oócito revestidos que posteriormente dão origem aos óvulos) e com a receptividade uterina. Ou seja: as ratinhas fêmeas que cresceram em um ambiente contaminado geraram filhas com um estoque reduzido de gametas – o que dificultou a fecundação quando elas alcançam a idade reprodutiva. Além disso, o embrião não é tão eficaz em aderir à parede do útero, o primeiro passo para viabilizar uma gestação. ⠀

Continua após a publicidade


Algo parecido acontece com humanos. Casais que moram em cidades poluídas levam mais ciclos menstruais para engravidar do que outros. O trabalho de Veras com camundongos abriu portas para outros estudos investigarem as maneiras como a vida urbana afeta a fecundidade – e descobrir tratamentos que ajudem os moradores de cidades poluídas, que são a maior parte dos brasileiros, a ter bebês saudáveis. 

Se quiser saber sobre outros efeitos inusitados da poluição no corpo, confira mais nesta reportagem.

Publicidade
TAGS:
engravidar
gestação
mulher
Poluição
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).