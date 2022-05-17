Duas espécies de peixes foram descobertas por uma equipe de biólogos na bacia do rio Amazonas. Eles fazem parte da subfamília Crenuchinae, e é a primeira vez em 57 anos que se encontra novos representantes do grupo. A má notícia? Estão à beira da extinção.

“Foi emocionante encontrar as novas espécies”, afirma Murilo Pastana, pesquisador do Instituto Smithsonian, em comunicado. “Mas [durante as expedições de pesquisa], vimos a floresta pegando fogo, caminhões madeireiros carregando árvores enormes e trechos desmatados transformados em pastagem de gado. Isso nos fez sentir muita urgência em documentar essas espécies e publicar esse artigo”.

Pastana fez a descoberta junto com Willian Ohara, da Universidade Federal de Rondônia, e Priscila Camelier, da Universidade Federal da Bahia. As novas espécies foram descritas em estudo publicado ontem (16) na revista Zoological Journal of the Linnean Society.

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As espécies têm cerca de um centímetro de comprimento e foram chamadas Poecilocharax callipterus e Poecilocharax rhizophilus. O primeiro tem barbatanas de cor laranja, com uma mancha escura na cauda; o segundo é amarelo âmbar.

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Ambas apresentam aquilo que os biólogos chamam de dimorfismo sexual, quando machos e fêmeas de uma espécie têm características físicas bastante diferentes, que vão além de seus órgãos reprodutivos. Em P. callipterus, os machos têm coloração mais intensa e barbatanas maiores; em P. rhizophilus, eles têm listras escuras em suas barbatanas.

Os cientistas descobriram as espécies em expedições realizadas entre 2015 e 2016 na bacia do rio Madeira (afluente do rio Amazonas), que se destaca mundialmente por sua biodiversidade.

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A equipe coletou peixes usando métodos como redes e armadilhas. Os espécimes foram fotografados, catalogados e preservados para estudo realizado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP).

As espécies foram encontradas a cerca de 40 quilômetros ao norte de Apuí (AM), cidade que apresentou o maior índice de desmatamento na Amazônia Legal (32 km2) em fevereiro deste ano, segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD).

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“Esta área [a bacia do rio Madeira] é muito importante porque é uma das fronteiras entre as novas cidades e a floresta nativa, onde o desmatamento está avançando ao norte”, afirma Pastana.

Os cientistas alertam que as espécies recém-descobertas estão ameaçadas, assim como muitas na Amazônia, pela destruição do meio ambiente, mas também pelo comércio de peixes exóticos – a subfamília à qual pertencem são famosas entre aquaristas.

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P. callipterus é a que está na pior situação: seu alcance conhecido é limitado a um riacho, visitado na primeira expedição dos cientistas, que compreende 2,4 km2.