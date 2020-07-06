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Ciência

Empresa cria fragrância com o cheiro de espaço “oficial” da Nasa

O aroma metálico e amargo, com toques de rum, foi desenvolvido para o treinamento de astronautas. Mas há um crowdfunding para lançá-lo como perfume.

Por Bruno Carbinatto 6 jul 2020, 17h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
Nasa cria perfume com cheiro do espaço
 (Eau de Space/Divulgação)
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Já imaginou qual é o cheio do espaço sideral? Em breve, você poderá senti-lo sem deixar o conforto da Terra – e até sair por aí distribuindo o aroma pelo ambiente. Um projeto de financiamento coletivo quer colocar no mercado o Eau de Space, um perfume que tem literalmente o cheiro do espaço. 

A fragrância foi desenvolvida inicialmente por especialistas contratados pela Nasa em 2008, com o objetivo de oferecer um treinamento mais completo aos astronautas e evitar surpresas desagradáveis lá no alto. Na época, relatos de astronautas que já estiveram no espaço serviram de base para a equipe desenvolver uma fórmula adequada.

Mas não foi uma tarefa fácil: as descrições do cheiro do espaço de quem já esteve lá incluem “cheiro de metal queimado”, “pólvora”, “bife frito”, “amargo e queimado” e “aroma metálico e doce”, com toques de “framboesa e rum” (os tais toques provavelmente vêm de uma substância chamada formiato de etila, já identificada aqui na Terra). Pois é, uma mistura inusitada.

Por anos a fórmula final permaneceu secreta e de uso exclusivo da Nasa, mas agora a empresa responsável pelo Eau de Space conseguiu quebrar o sigilo através da Lei da Liberdade de Informação dos Estados Unidos, que permite requisitar a liberação de alguns documentos que estão sob domínio governamental. A companhia está fazendo uma campanha de financiamento coletivo para lançar o produto no mercado. Mais de 350 mil dólares já foram arrecadados até essa segunda-feira (06).

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“Fizemos parceria com perfumistas renomados, alguns dos melhores do mundo, e garantimos os direitos de lançamento exclusivo deste produto”, diz o site da campanha. “Nossa equipe é composta pelas melhores experts em moda, tecnologia, design e logística. Agora precisamos da sua ajuda para fabricá-lo em massa, para que todos possam experimentar o cheiro do espaço por si mesmos.”

A equipe também escreveu em seu site que um dos objetivos do produto é inspirar jovens estudantes a seguirem carreiras ligadas à ciência e a tecnologia, e que outras iniciativas seguirão nessa linha se o perfume realmente for para frente. Segundo a CNN, o diretor de produtos da Eau de Space, Matt Richmond, já está pensando em lançar um outro perfume baseado no cheio da Lua após o entusiasmo gerado pelo primeiro produto.

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TAGS:
espaço
Espaço Sideral
NASA
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