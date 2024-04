Empresa testa droga da longevidade em cães

Os cachorros das raças maiores vivem menos tempo, em média, do que os cães pequenos. A ciência ainda não sabe ao certo por que isso acontece, mas há uma pista: pode estar relacionado ao IGF-1, hormônio que controla o crescimento e o metabolismo dos animais. Em ratos de laboratório, inibir o IGF-1 aumenta a longevidade (1).

E a startup americana Loyal está desenvolvendo uma droga, com nome provisório de LOY-002, que faz exatamente isso: trata-se de um comprimido, que o cachorro deve engolir diariamente. Ele promete reduzir o nível desse hormônio, fazendo o

animal viver mais.

Agora, a Food & Drug Administration (o equivalente americano da Anvisa) autorizou o início dos testes clínicos: quem tiver um cão com pelo menos 10 anos de idade poderá candidatá-lo a participar do estudo, que será realizado em parceria com 55 clínicas veterinárias espalhadas pelos EUA.

Originalmente, o medicamento era destinado apenas a cães de grande porte, mas isso foi ampliado: todas as raças a partir de 6,5 kg poderão participar do estudo, que está programado para durar quatro anos e será do tipo duplo-cego (metade dos animais receberá um placebo).

Fonte 1. IGF-1 receptor regulates lifespan and resistance to oxidative stress in mice. M Holzenberger e outros, 2003.

