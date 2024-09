Empresa transforma CO2 em manteiga

A startup americana Savor diz ter criado um método que converte dióxido de carbono em gordura, resultando num produto similar à manteiga. O CO 2 é misturado com hidrogênio (extraído da água), aquecido e submetido a um processo químico – que a Savor não revela exatamente qual é.

Mas o resultado disso é que os átomos de carbono e hidrogênio se recombinam, formando cadeias similares às presentes na gordura natural. Agora a empresa, que recebeu investimento de Bill Gates, tenta reduzir o custo do processo, para que sua manteiga se torne comercialmente viável.

Ela também está desenvolvendo versões sintéticas de outros produtos gordurosos, como leite, queijo e sorvete. Se der certo, no futuro o CO 2 poderá ser usado como matéria-prima para a produção de alimentos sintéticos. Isso criaria um incentivo econômico para que o setor industrial parasse de jogar CO 2 na atmosfera, ajudando a reduzir o aquecimento global.