Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Esperma animal de 100 milhões de anos é encontrado preservado no âmbar

Ela é a amostra de esperma mais antiga já descoberta, e pertence a um crustáceo com 0,6 milímetro de tamanho.

Por Bruno Carbinatto 16 set 2020, 18h55 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
Esperma animal de 100 mil anos é encontrado preservado no âmbar
 (Wang et al./Proceedings of the Royal Society B/Divulgação)
Continua após publicidade
Esperma animal de 100 milhões de anos é encontrado preservado no âmbar Priorizar nos meus resultados Google

Poderia ter sido só mais um encontro sexual de uma fêmea de microcrustáceo. Isso, claro, se logo depois ela não acabasse coberta por âmbar, fossilizada, e preservada para a eternidade. Cem milhões de anos depois, cientistas encontraram seu corpo quase intacto – e células de esperma em seu trato reprodutivo, igualmente preservadas. A amostra é a mais antiga de esperma animal já encontrada.

O fóssil em questão é um exemplar de Myanmarcypris hui, crustáceo da classe Ostracoda com cerca de 0,6 milímetro de comprimento coberto por duas conchas. Há vários registros fósseis desses animais, com idade de até 465 milhões de anos. Estudos anteriores já haviam identificado suas características internas, tanto em fósseis como em organismos vivos. Eles podem ser encontrados pelo mundo todo, em água doce ou salgada.

Uma nova amostra de âmbar encontrada em Mianmar, país asiático, porém, ofereceu uma nova oportunidade de investigar como esses seres eram há 100 milhões de anos. Um total de 39 crustáceos foram preservados na resina de árvore que posteriormente se tornou âmbar, mantendo intactos também seus tecidos e órgãos macios – algo que não é comum. Em uma das fêmeas encontradas, dezenas de células do esperma de um dos machos estavam preservadas no interior de seus órgãos sexuais.

“O fato de os receptáculos seminais da fêmea estarem expandidos devido ao preenchimento com esperma indica que a cópula bem-sucedida ocorreu pouco antes de os animais ficarem presos no âmbar”, escrevem os autores do estudo, publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Siga
Continua após a publicidade

Em geral, as características anatômicas e sexuais encontradas nos fósseis são muito parecidas com as das espécies atuais, demonstrando poucas mudanças ao longo dos milhões de anos.

Um fato que chama a atenção é o tamanho das células do esperma: assim como os representantes atuais, os ostracodes machos no fóssil possuíam células reprodutivas gigantes, que chegavam a ser maiores que seu próprio corpo. Pode parecer impossível, mas essas células ficam enroladas para caber dentro do corpo desses animais. Por isso, também, é difícil medir o tamanho exato de uma célula individual usando apenas por imagens de tomografia, como a que abre esse texto.

Continua após a publicidade

Estimativas dos cientistas, porém, apontam que uma única célula do esperma desses animais pode ter até 10 vezes o comprimento do seu corpo – a maior proporção do tipo entre todos os animais. Isso só vale para os machos: segundo a nova pesquisa confirmou, os óvulos das fêmeas possuem tamanho proporcional, tanto hoje como há 100 milhões de anos.

A existência do “super esperma” dos ostracodes ainda permanece um mistério para os cientistas. Acredita-se que, em certas espécies, o alongamento das células pode ser uma vantagem evolutiva, uma vez que os gametas sexuais são lentos e não conseguem se locomover bem até o óvulo – é o caso dos ostracodos atuais. Mas qual o momento evolutivo exato em que essa característica surgiu, por que permanece até hoje e por que algumas espécies evoluíram para ter células pequenas e rápidas em vez de grandes e lentas ainda são perguntas que precisam ser investigadas mais a fundo.

Publicidade
TAGS:
crustáceos
esperma
evolução
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).