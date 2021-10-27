Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Ciência

Esta pode ser a imagem mais detalhada já feita de uma bactéria viva

Cientistas ingleses usaram um microscópio de força atômica, com uma agulha microscópica, para 'tatear' a superfície da E.coli, que pode causar intoxicação alimentar

Por Carolina Fioratti 27 out 2021, 16h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h38
Imagem de microscópio da bactéria E. coli.
 (Benn et al., PNAS, 2021./Reprodução)
Continua após publicidade
Esta pode ser a imagem mais detalhada já feita de uma bactéria viva Priorizar nos meus resultados Google

As bactérias gram-negativas recebem esse nome devido à cor que adquirem após um processo químico denominado coloração de Gram. Enquanto elas ficam vermelhas, as bactérias chamadas gram-positivas ficam azuis – contraste que ocorre por causa das diferentes paredes celulares. As bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa que parece barrar a ação de diversos antibióticos, o que pode ser considerado uma ameaça para a saúde pública. 

Estamos falando de bactérias como a Pseudomonas aeruginosa, uma das principais causadoras de infecções hospitalares, e a Salmonella, que causa intoxicação alimentar. Uma equipe de pesquisadores britânicos e americanos decidiu olhar as gram-bactérias mais de perto, buscando entender a composição de sua membrana externa e sua relação com a resistência aos antibióticos. Usando um microscópio de alta potência, os cientistas capturaram as imagens mais detalhadas já vistas de uma bactéria viva, e publicaram o estudo na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A bactéria observada foi a Escherichia coli, encontrada no intestino de pessoas e alguns animais. Ela vive no corpo humano e normalmente não causa doenças, mas pode ocorrer de a pessoa ingerir alimentos contaminados com uma cepa nociva da bactéria, desencadeando quadros graves de diarreia e vômitos. Para estudar a E. coli, os pesquisadores utilizaram um microscópio de força atômica, que possui uma pequena agulha para cutucar a superfície da membrana e determinar sua forma. Em grande escala, é como se você pegasse uma laranja nas mãos, sem olhar, e descreve-se seu formato redondo com rugosidades através do tato. 

Continua após a publicidade
Imagem de microscópio da bactéria E. coli.
Imagem da bactéria E. coli obtida através do microscópio de força atômica. (Benn et al., PNAS, 2021./Reprodução)

O que os pesquisadores encontraram na E. coli foi uma membrana externa repleta de porinas, que nada mais são do que esses buraquinhos de proteína vistos na imagem, os quais permitem a entrada de nutrientes e também evitam a passagem de toxinas. Além disso, os pesquisadores detectaram manchas que pareciam não conter proteínas, mas sim glicolipídeos.

Siga
Continua após a publicidade

Há uma possível explicação para a presença isolada dos glicolipídeos: em condições favoráveis, a bactéria E. coli é capaz de dobrar de tamanho e então se dividir em apenas 20 minutos. Os pesquisadores acreditam que os glicolipídeos permitem um maior estiramento da membrana do que as redes de proteínas, facilitando sua adaptação às mudanças constantes de tamanho da bactéria.

Georgina Benn, pesquisadora da University College London (UCL), explicou em comunicado: “A imagem de livros didáticos mostra as proteínas distribuídas sobre a membrana de uma maneira desordenada, bem misturadas com outros elementos. Nossas imagens demonstram que esse não é o caso, mas que as manchas lipídicas são separadas das redes ricas em proteínas, assim como o óleo se separa da água, formando algumas fendas na armadura da bactéria.” A descoberta pode ajudar a explicar por que as bactérias gram-negativas resistem aos antibióticos – e a desenvolver medicamentos para combatê-las.

Publicidade
TAGS:
Bactérias
Biologia
Ciência
membrana
RESISTÊNCIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).