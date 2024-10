“Estado de São Paulo pode ficar até 6 ºC mais quente.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Se nada for feito para reduzir as emissões de CO2, certas regiões paulistas vão ficar até 6 oC mais quentes a partir de 2050. É o que aponta um estudo da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Qual é a verdade:

O estudo (1) utiliza dois cenários de emissões de carbono: RCP 4.5 e RCP 8.5 (a sigla significa “caminho de concentração representativo”, e o número é o aquecimento, em watts por m2, da superfície terrestre). A elevação de 6 graus é com o cenário RCP 8.5.

Porém, ao contrário do que as reportagens dizem, esse cenário (criado pelo IPCC) não corresponde a manter as emissões de CO2 como elas são hoje. O RCP 8.5 considera um aumento de 10x na queima de carvão, o que dificilmente irá ocorrer. Pelo contrário: o uso desse combustível deve começar a cair já neste ano (2).

