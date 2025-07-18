Quem é a pessoa mais famosa da sua cidade? Descubra neste mapa interativo

E se um mapa pudesse dizer quem é a pessoa mais famosa nascida na sua cidade? Foi exatamente isso que o geógrafo e designer finlandês Topi Tjukanov resolveu mostrar com um mapa interativo que viralizou nas redes sociais.

O projeto usa dados da Wikipedia e do Wikidata para destacar, em escala global, as figuras mais notórias da história segundo o local de nascimento. “No meu caso, sou de Helsinque (Finlândia), e a pessoa mais notável daqui é Linus Torvalds, o criador do Linux”, comentou Tjukanov ao apresentar o site nas redes sociais em 2022. Ao compartilhar a visualização na rede social X (ex-Twitter), ele lançou uma curiosidade: “Você sabia que Freddie Mercury nasceu em Zanzibar? Quem é a pessoa mais famosa da sua cidade natal?”

A ideia surgiu como um projeto paralelo, feito por diversão. Tjukanov, que trabalha como designer sênior na empresa de software Mapbox, contou ao

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Metro.co.uk que descobriu o banco de dados em junho, e viu ali uma oportunidade de testar o novo recurso de globo digital da empresa.

Tjukanov estima ter gastado dez horas no desenvolvimento do programa, onde aplicou habilidades em dados espaciais, visualização e design para criar um mapa onde os nomes de celebridades substituem os de cidades. Quanto maior o nome na tela, mais notória é a pessoa, segundo critérios definidos no estudo acadêmico.

O projeto se baseia em um banco de dados chamado “Notable People”, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Toulouse. Publicado na

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Nature Human Behaviour em junho de 2022, o estudo buscou mensurar a notoriedade de 2,29 milhões de indivíduos com base em informações extraídas da Wikipedia e do Wikidata.

O índice de notoriedade de cada pessoa foi calculado a partir de cinco variáveis principais: o número de edições em sua página da Wikipédia; o número de palavras em todas as biografias disponíveis; a média de visualizações das páginas entre 2015 e 2018 em todas as línguas; o grau de completude dos dados básicos (como data de nascimento, gênero e ocupação); e o número de links externos ou fontes disponíveis no Wikidata.

O resultado é uma representação quantificável da fama, distribuída geograficamente. O mapa privilegia o local de nascimento oficial, o que pode gerar algumas surpresas – há casos, por exemplo, de figuras públicas que se tornaram símbolo de uma cidade, mas nasceram em outra.

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Figuras brasileiras

As escolhas brasileiras refletem a diversidade do país. No Acre, aparece o seringueiro e ativista ambiental Chico Mendes. Alagoas é representado pelo cantor Djavan. A Bahia reúne vários nomes da música e da literatura: o cantor e compositor João Gilberto, os músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, o escritor Jorge Amado e o geógrafo Milton Santos.

No Ceará, estão o escritor romântico José de Alencar, o cantor Raimundo Fagner e o líder religioso de Canudos Antônio Conselheiro. O Distrito Federal tem como representante o jogador de futebol Kaká, enquanto o Espírito Santo aparece com o cantor Roberto Carlos.

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De Goiás, surgem a poetisa Cora Coralina e a cantora Marília Mendonça. O Maranhão é representado pelo ex-presidente José Sarney e pelo poeta romântico Gonçalves Dias. No Mato Grosso, aparecem o militar e indigenista Cândido Rondon e o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. No Mato Grosso do Sul, estão o cantor Ney Matogrosso e o ex-presidente Jânio Quadros.

Já Minas Gerais concentra nomes da ciência, literatura e política: o pioneiro da aviação Santos-Dumont, o médico e cientista Carlos Chagas, o físico Ricardo Galvão, a ex-presidente Dilma Rousseff, o imunologista Vital Brazil, o escritor João Guimarães Rosa e o poeta Carlos Drummond de Andrade. No Pará, aparece o educador e crítico literário José Veríssimo e as musicistas Joelma e Fafá de Belém.

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Na Paraíba, o mapa destaca o jogador Hulk, o cantor e compositor Jackson do Pandeiro e o economista Celso Furtado. De Pernambuco, surgem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o educador Paulo Freire e o cantor Alceu Valença.

O Rio de Janeiro reúne algumas das figuras culturais mais conhecidas do país: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os músicos Tom Jobim, Cartola, Cazuza, Chico Buarque e Noel Rosa, o maestro Heitor Villa-Lobos e o escritor Paulo Coelho.

No Rio Grande do Sul, estão a cantora Elis Regina, os ex-presidentes Getúlio Vargas, Ernesto Geisel e João Goulart, o jogador de futebol Ronaldinho e a modelo Gisele Bündchen. Por fim, São Paulo destaca a arqueóloga Niède Guidon, o sociólogo Michael Löwy, o compositor Adoniran Barbosa, a cantora Rita Lee, o jogador Neymar e o escritor Monteiro Lobato.

Desconfiômetro

Apesar do apelo visual, o mapa tem limitações. Nem todas as cidades estão incluídas (muitas localidades pequenas ficaram de fora) e há erros de localização notáveis, como o caso do escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre e do jogador de futebol argentino Diego Maradona, que aparecem erroneamente como nascidos na… Colômbia.

Ainda assim, a ferramenta oferece uma forma acessível de explorar questões complexas. Os dados, além de curiosos, servem para análises acadêmicas sobre padrões de fama ao longo do tempo. Eles permitem, por exemplo, investigar quando ocorreu a ascensão de mulheres na lista de notáveis, ou de que forma fatores como crescimento econômico e desenvolvimento cultural influenciam a visibilidade de certas figuras históricas. Ao usar edições da Wikipedia em diversos idiomas, os autores conseguiram montar um conjunto de dados mais amplo e inclusivo que outros estudos anteriores, focados apenas nas páginas em inglês.

O mapa de Tjukanov se inspira em uma visualização anterior publicada pelo site The Pudding em 2019, que mostrava quais eram as pessoas mais pesquisadas na Wikipedia em cada cidade dos Estados Unidos.

Agora, com alcance global e metodologia refinada, a nova versão permite olhar o mundo com outros olhos. Ao transformar estatísticas e biografias em uma paisagem interativa, o projeto nos convida a refletir sobre o que é ser notável, quem permanece na memória coletiva e como a geografia influencia o reconhecimento. Quem é a pessoa mais famosa da sua cidade?

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