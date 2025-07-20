Se eu comando meu cérebro, quem sou eu?

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Como andam poéticos os leitores!

Ainda não sabemos como o cérebro gera o self, que é o nome técnico para a noção de que existe um “eu” dentro de você. O filósofo David Chalmers chamou essa questão de hard problem, o “problema difícil”, para diferenciá-la de facetas mais acessíveis e bem-compreendidas da consciência humana, como a capacidade de se reconhecer no espelho ou a imaginação.

“Uma teoria satisfatória da consciência precisa prever sob quais condições um sistema físico particular – sejam os neurônios do seu cérebro, seja um chip de silício – está tendo experiências subjetivas”, escreve Christof Koch, presidente do Instituto Allen para Ciências do Cérebro.

Em princípio, nós poderíamos funcionar sem o tal “eu”. Vide o caso de TN – as iniciais de um homem que perdeu a visão após dois derrames em 2003. Embora seu self ficasse na escuridão, ele conseguia se desviar instintivamente de obstáculos no chão porque outras partes do seu cérebro ainda estavam conectadas aos olhos. Ou seja: só sua consciência estava cega.

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Você pode entender melhor esse assunto no artigo da Super “O mistério do eu: o que é a consciência”, de maio de 2020. Leia aqui.

Pergunta de @izabela_cristine_, via Instagram

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