Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Estudo indica que mudanças climáticas podem afetar a genética de peixes

Essas alterações podem influenciar na capacidade dos peixes de se adaptarem às mudanças de temperatura da água.

Por Caio César Pereira 10 ago 2023, 15h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto do peixe Truta-Salmonada debaixo d'água.
 (photographer3431/Getty Images)
Continua após publicidade
Estudo indica que mudanças climáticas podem afetar a genética de peixes Priorizar nos meus resultados Google

As consequências das mudanças climáticas já são uma realidade, e como nada é tão ruim que não possa piorar, os efeitos negativos estão cada vez piores. Recordes de temperatura (tanto das mais frias quanto as mais quentes), perda da biodiversidade e tempestades cada vez mais frequentes são algumas das que vemos hoje.

No futuro, as consequências podem ser ainda piores, e um dos ecossistemas que mais sofrerão serão os ambientes marinhos. Para além do colapso de uma das correntes marítimas mais importantes do mundo, pesquisadores descobriram agora que o aquecimento dos oceanos e rios podem afetar também a genética de peixes.

Em uma pesquisa realizada na Universidade de Manchester, pesquisadores conseguiram demonstrar que a expressão de certos genes pode ser afetada por águas com temperaturas mais elevadas. Estudos anteriores já mostraram que peixes de água doce e salgada ficam estressados em águas mais quentes. Em temperaturas elevadas, o nível de cortisol nos peixes também muda, e ele é justamente o hormônio que regula o metabolismo e também o estresse.

Mas os efeitos não param por aí. A alteração na expressão genética nos peixes acontece ainda no seu desenvolvimento embrionário, mas o resultado só vai ocorrer lá na fase adulta. Isso porque ela pode afetar a forma como o peixe consegue se adaptar às mudanças de temperatura da água. 

Siga
Continua após a publicidade

Embora isso seja até comum, alguns peixes são mais sensíveis à mudança de temperatura do que outros. O Tetra Neon, aquele famoso peixinho brilhante de áquario, é conhecido por não curtir muitas mudanças na água.

 

 

Os pesquisadores estudaram 4 espécies diferentes de peixes da Europa. Eles pegaram embriões de Pata-roxa, Peixe-zebra, Robalo-europeu e do Esgana-Gato, e os colocaram tanto em ambientes com condições de temperatura normais quanto em ambientes com temperaturas mais elevadas (simulando as possíveis temperaturas do futuro).

Continua após a publicidade

“Nossas descobertas sugerem que a exposição a temperaturas elevadas durante o desenvolvimento e crescimento de um embrião pode influenciar a capacidade do peixe de responder a desafios futuros que ele enfrenta na vida adulta”, disse Dan Ripley, um dos líderes do estudo.

Embora os pesquisadores ainda não tenham conseguido encontrar uma ligação direta entre mudanças biológicas e o aquecimento global, diferenças significativas foram encontradas na transcriptoma dos peixes quando adultos. A transcriptoma é o conjunto responsável pela expressão dos genes.

Continua após a publicidade

Para Adam Stevens, outro pesquisador do estudo, essa alteração pode influenciar na capacidade do peixe de se adaptar a alterações de temperatura no futuro. “”Em nosso estudo, descobrimos que o aquecimento durante o desenvolvimento influenciou as relações entre os genes. A ‘instalação’ do sistema foi alterada, com consequências para o seu funcionamento na idade adulta.”

Embora ainda não tenhamos a confirmação nesse caso, é certo que as alterações climáticas têm um grande impacto na biodiversidade, principalmente a marinha. Pesquisas como essa são essenciais para que a gente passe a ter uma melhor noção dos impactos, e adotar medidas para mitigar os efeitos. Antes que a água comece a bater na nossa bunda.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
Oceanos
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).