EUA autorizam plantio de trigo transgênico

O trigo HB4, desenvolvido pela empresa argentina Bioceres Crop Solutions, recebeu um gene chamado hahb-4, extraído do girassol. Esse gene modifica a atividade de outros genes presentes no DNA do trigo. O resultado, segundo a empresa, é que a planta se torna mais robusta e resistente a secas, com até 20% mais produtividade por hectare.

Em 2022, a Argentina foi o primeiro país a autorizar o cultivo do HB4 – que, agora, recebeu permissão das autoridades dos EUA. Mas os americanos estão sendo cautelosos: o trigo transgênico ainda terá de passar por cultivos experimentais antes de obter a liberação para uso comercial, o que deve levar alguns anos.

A Bioceres também deverá fornecer um teste genético que permita determinar, de forma simples e rápida, se uma muda de trigo é do tipo HB4. No Brasil, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), ligada ao Governo Federal, aprovou o HB4 no ano passado. Ele pode favorecer o cultivo de trigo no Cerrado, cujo solo é mais seco.