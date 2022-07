Fenômeno quântico pode causar mutações no DNA, diz estudo

Quando as células humanas se duplicam, às vezes acontecem erros na cópia do DNA: as mutações genéticas. Elas ocorrem naturalmente e também podem ser estimuladas por fatores externos, como poluição, tabagismo e má alimentação.

Um artigo publicado por cientistas da Universidade de Surrey, na Inglaterra, propõe mais uma possível causa: o tunelamento quântico. Nesse fenômeno, que é bem conhecido pela física, partículas subatômicas podem atravessar pequenos obstáculos – elas simplesmente desaparecem de um lugar e aparecem em outro, logo após a barreira.

Os pesquisadores ingleses acreditam que isso possa acontecer, também, durante a multiplicação das células humanas (1) .

O DNA é formado por duas “fitas”, que ficam presas uma à outra por uma cadeia de átomos de hidrogênio.

Quando a célula vai se duplicar, o DNA precisa ser cortado ao meio, separando as fitas. Nesse momento, dizem os cientistas, os prótons do hidrogênio podem “pular” de um lado para o outro e ir parar no lugar errado, causando um erro naquele trecho do DNA.

O estudo demonstrou que isso é teoricamente possível – para ter certeza, será preciso observar na prática.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Fonte 1. An open quantum systems approach to proton tunnelling in DNA. L Slocombe e outros, 2022.