Fungo controla os movimentos de robô

Pesquisadores da Universidade Cornell, nos EUA, criaram um robô de cinco pernas que parece uma estrela-do-mar – e é controlado por um fungo (1). Na “cabeça” dele há uma colônia fungal, cujos micélios (filamentos) foram conectados aos motores que movimentam as pernas do robô.

Como os micélios emitem pulsos elétricos naturalmente, isso já fez com que a máquina começasse a se mexer. Em seguida, os pesquisadores expuseram o robô à luz ultravioleta. O fungo sentiu isso e começou a emitir padrões diferentes de sinais elétricos – o que fez o robô sair andando como se fosse uma aranha.

Os cientistas também construíram uma segunda versão do robô, com rodinhas em vez de pernas. A ideia é usar essa tecnologia para desenvolver máquinas bio-híbridas, sensíveis a determinados estímulos do ambiente, como a presença ou ausência de certas substâncias químicas.

Um robô sensível a nitrogênio, por exemplo, poderia dizer aos fazendeiros quando é necessário adicionar fertilizante ao solo.

Fonte 1. “Sensorimotor control of robots mediated by electrophysiological measurements of fungal mycelia”, A Mishra e outros, 2024.

