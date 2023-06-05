Fungos absorvem um terço do CO2 emitido por combustíveis fósseis, diz estudo

Fungos não são só os cogumelos que você come. Na verdade, o shiitake e o champignon correspondem a apenas 13% das espécies do reino Fungi. Um dos tipos de fungo mais importante para a natureza são os micorrízicos. “Rízicos” vem de raiz, e é um indicador de sua função: eles ficam nas raízes das plantas, e contribuem para a nutrição dela, além da saúde do solo. Estima-se que mais de 90% das espécies vegetais dependam deles. Mas, aparentemente, eles também são vitais para nós, humanos.

Isso porque a simbiose entre as plantas e os fungos retem uma grande quantidade de carbono no subsolo. Um recente estudo, publicado no periódico Current Biology, afirma que os fungos absorvem uma parcela importante das emissões anuais de CO2.

A equipe cruzou esses dados com informações sobre as próprias plantas: onde vivem, quão produtivas elas são, com quais fungos estão associadas. Assim, estimaram que cerca de 13,1 gigatoneladas de CO2 sejam transferidas para fungos a cada ano – o equivalente a cerca de 36% das emissões anuais de combustíveis fósseis.

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O número é uma estimativa e, segundo os pesquisadores, tem algumas incertezas. Por exemplo, eles não sabem quanto tempo esse carbono passa preso no subsolo.

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Uma parcela fica lá mesmo depois da morte do fungo, onde se liga a partículas do solo ou é reutilizada por outras plantas, mas outra parte pode ser liberada de volta para a atmosfera. Além disso, a maioria dos dados foi baseada em registros limitados a um lugar e um momento – quase não havia dados da África, por exemplo.

Mesmo assim, eles esperam que o estudo sirva de ponto de partida para uma melhor compreensão da relação entre plantas e fungos e como ela pode nos ajudar a planejar melhores soluções climáticas – usando a própria natureza a seu favor.

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