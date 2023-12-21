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Ciência

Gato é protagonista do primeiro vídeo transmitido de fora da Terra

Que fique claro: o felino não estava a bordo da espaçonave. O objetivo é testar uma tecnologia de transmissão de dados via laser.

Por Caio César Pereira 21 dez 2023, 18h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Vídeo do experimento de comunicação a laser da NASA transmitido do espaço profundo
 (Captura de tela / Nasa (YouTube)/Reprodução)
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Gato é protagonista do primeiro vídeo transmitido de fora da Terra Priorizar nos meus resultados Google

Em uma demonstração de suas tecnologias de transmissão de dados, a NASA revelou um vídeo recebido da espaçonave Psyche, que está a mais de 30 milhões de quilômetros da Terra. O vídeo de 15 segundos é protagonizado por um gato malhado laranja chamado Taters, e foi enviado do espaço profundo por uma tecnologia laser.

Tudo começou em 13 de outubro, quando uma equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, decidiu colocar o vídeo do gato de um funcionário a bordo da missão da Pysche. (Colocaram só o vídeo, mesmo, e não o gato em si). O experimento faz parte das pesquisas de comunicação via laser da agência. 

A transmissão é de fazer inveja a qualquer tecnologia de internet aqui no planeta. Mesmo com essa imensa distância, o vídeo em ultra definição foi transmitido no dia 11 de dezembro, enviado a uma taxa de 267 megabits por segundo (Mbps), levando apenas 101 segundos para chegar aqui. Veja aqui.

O vídeo, além de mostrar Taters perseguindo um feixe de luz vermelho, também contém outros dados importantes, como a frequência cardíaca de Taters, sua cor e raça. Além disso, foram transmitidos também informações técnicas da missão, como a órbita da nave, a taxa de bits de dados transmitidas pelo laser, além da cúpula do telescópio do Observatório de Palomar, na Califórnia, onde o vídeo foi baixado.

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O instrumento de transceptor a laser de voo (ou flight laser transceiver, no original), é uma tecnologia de transmissão de infravermelho por laser, que consegue enviar dados a uma alta taxa de velocidade. Ela está sendo desenvolvida para testar a capacidade de comunicação a longas distâncias, e por isso foi acoplada na Pysche.

A Psyche tem como principal objetivo estudar um asteroide rico em metal que se encontra no principal cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra. O objetivo é transmitir dados a taxas de 10 a 100 vezes maiores do que a tecnologia de rádio usada hoje.

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“Este feito destaca nosso compromisso em avançar nas comunicações ópticas como um elemento-chave para atender às nossas futuras necessidades de transmissão de dados. Aumentar nossa largura de banda é essencial para alcançar nossos futuros objetivos de exploração e ciência, e aguardamos com expectativa o contínuo avanço dessa tecnologia e a transformação de como nos comunicamos durante futuras missões interplanetárias”, conta a administradora adjunta da NASA, Pam Melroy. 

Transmissões em alta velocidade de distâncias tão longas serão essenciais para o futuro da exploração espacial. Nos próximos anos, a NASA planeja enviar humanos para a Lua novamente, com a missão Artemis programada para 2024/2025. 

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Essa tecnologia também será importante para a exploração de Marte, visto que a NASA planeja lançar sua primeira missão tripulada ao planeta vermelho na década de 2040.

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