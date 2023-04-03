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Ciência

Nasa revela tripulação da missão Artemis 2

A agência anunciou os quatro astronautas da missão, que está prevista para 2024 -e será o primeiro voo tripulado para o satélite desde o programa Apollo.

Por Leo Caparroz 3 abr 2023, 15h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
A tripulação da missão Artemis II da NASA (da esquerda para a direita): os astronautas da NASA Christina Hammock Koch, Reid Wiseman (sentado), Victor Glover e o astronauta da Agência Espacial Canadense Jeremy Hansen.
 (NASA/Divulgação)
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Nasa revela tripulação da missão Artemis 2 Priorizar nos meus resultados Google

Depois do sucesso da missão não-tripulada Artemis I, a Nasa esperava a hora de dar o próximo passo no projeto de retornar à Lua. Agora, juntamente com a Agência Espacial Canadense (CSA), ela anunciou os quatro astronautas que farão parte da Artemis II, prevista para novembro de 2024. 

Baseado na sua antecessora, a Artemis II será um teste de voo com duração de aproximadamente 10 dias. Lançada do gigantesco foguete SLS (Sistema de Lançamento Espacial, na sigla em inglês), a missão busca avaliar os sistemas da espaçonave Orion (agora levando humanos).

Ela será um voo orbital, ou seja, vai sobrevoar a Lua (não irá pousar). A bordo da cápsula estarão o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Hammock Koch e o especialista de missão Jeremy Hansen.

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Três deles já estiveram no espaço. Wiseman serviu como engenheiro de voo na Estação Espacial Internacional (ISS) por 165 dias, em 2014; Glover foi piloto da SpaceX Crew-1, que pousou em 2 de maio de 2021, após 167 dias no espaço; e Koch também foi engenheira de voo em três expedições na ISS, além de ter o recorde para o voo espacial mais longo de uma mulher, com um total de 328 dias no espaço, e participado das primeiras caminhadas espaciais exclusivamente femininas.

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Fotos em três quartos dos quatro astronautas. Em ordem: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch e Jeremy Hansen.
Os quatro astronautas escolhidos para participar da missão Artemis II. (Nasa/Divulgação)

Hansen, o único que não nasceu nos EUA, também é o único que irá ao espaço pela primeira vez. Coronel das Forças Armadas do Canadá e ex-piloto de caça, ele é bacharel em Ciências Espaciais e mestre em Física pelo Royal Military College of Canada em Kingston, Ontário.

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Desde 1972, data da última missão Apollo, humanos não chegam perto da Lua. A missão vai abrir caminho para que a exploração do espaço, descobertas científicas e parcerias acadêmicas continuem, através do desenrolar do Projeto Artemis.


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“Pela primeira vez em mais de 50 anos, esses indivíduos serão os primeiros a voar para as proximidades da Lua”, disse Vanessa Wyche, diretora do Johnson Space Center, da Nasa. “Entre a tripulação estão a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro canadense em uma missão lunar, e todos os quatro astronautas representarão o melhor da humanidade enquanto exploram para o benefício de todos.”

Do sucesso da Artemis II, depende a missão Artemis III. Programada para não antes de 2025, ela seria um marco na história da exploração espacial, pois marcaria o retorno da humanidade à superfície lunar.

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Leia mais: A reconquista da Lua

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