Nasa revela tripulação da missão Artemis 2

Depois do sucesso da missão não-tripulada Artemis I, a Nasa esperava a hora de dar o próximo passo no projeto de retornar à Lua. Agora, juntamente com a Agência Espacial Canadense (CSA), ela anunciou os quatro astronautas que farão parte da Artemis II, prevista para novembro de 2024.

Baseado na sua antecessora, a Artemis II será um teste de voo com duração de aproximadamente 10 dias. Lançada do gigantesco foguete SLS (Sistema de Lançamento Espacial, na sigla em inglês), a missão busca avaliar os sistemas da espaçonave Orion (agora levando humanos).

Ela será um voo orbital, ou seja, vai sobrevoar a Lua (não irá pousar). A bordo da cápsula estarão o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Hammock Koch e o especialista de missão Jeremy Hansen.

Três deles já estiveram no espaço. Wiseman serviu como engenheiro de voo na Estação Espacial Internacional (ISS) por 165 dias, em 2014; Glover foi piloto da SpaceX Crew-1, que pousou em 2 de maio de 2021, após 167 dias no espaço; e Koch também foi engenheira de voo em três expedições na ISS, além de ter o recorde para o voo espacial mais longo de uma mulher, com um total de 328 dias no espaço, e participado das primeiras caminhadas espaciais exclusivamente femininas.

Continua após a publicidade

Hansen, o único que não nasceu nos EUA, também é o único que irá ao espaço pela primeira vez. Coronel das Forças Armadas do Canadá e ex-piloto de caça, ele é bacharel em Ciências Espaciais e mestre em Física pelo Royal Military College of Canada em Kingston, Ontário.

Desde 1972, data da última missão Apollo, humanos não chegam perto da Lua. A missão vai abrir caminho para que a exploração do espaço, descobertas científicas e parcerias acadêmicas continuem, através do desenrolar do Projeto Artemis.





“Pela primeira vez em mais de 50 anos, esses indivíduos serão os primeiros a voar para as proximidades da Lua”, disse Vanessa Wyche, diretora do Johnson Space Center, da Nasa. “Entre a tripulação estão a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro canadense em uma missão lunar, e todos os quatro astronautas representarão o melhor da humanidade enquanto exploram para o benefício de todos.”

Do sucesso da Artemis II, depende a missão Artemis III. Programada para não antes de 2025, ela seria um marco na história da exploração espacial, pois marcaria o retorno da humanidade à superfície lunar.

Leia mais: A reconquista da Lua

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram