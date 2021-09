Hidrogênio “azul” pode poluir mais que carvão

Esse tipo de combustível automotivo, que tem sido defendido pela indústria petrolífera, é feito a partir do gás natural: metano (CH 4 ), que é misturado com vapor d’água (H 2 O) num processo industrial que gera hidrogênio (H 2 ) e CO 2 .

Mas, segundo um estudo (1) das universidades Stanford e Cornell, nos EUA, esse processo usa muita energia – e, como ela frequentemente vem de fontes “sujas”, o resultado é ruim: a produção de hidrogênio azul acaba emitindo 20% mais CO 2 do que a queima de carvão (e 60% a mais do que a queima de diesel).

Fonte 1. How green is blue hydrogen? R Howarth e M Jacobson, 2021