Hidrogênio “azul” pode poluir mais que carvão
Ele é produzido a partir do metano - e é aí que está o problema.
Esse tipo de combustível automotivo, que tem sido defendido pela indústria petrolífera, é feito a partir do gás natural: metano (CH4), que é misturado com vapor d’água (H2O) num processo industrial que gera hidrogênio (H2) e CO2.
Mas, segundo um estudo (1) das universidades Stanford e Cornell, nos EUA, esse processo usa muita energia – e, como ela frequentemente vem de fontes “sujas”, o resultado é ruim: a produção de hidrogênio azul acaba emitindo 20% mais CO2 do que a queima de carvão (e 60% a mais do que a queima de diesel).
Fonte 1. How green is blue hydrogen? R Howarth e M Jacobson, 2021