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Ciência

Humanos acham animais de grande porte mais carismáticos que os pequenos

Estudo com 13,6 mil espécies indica que pessoas têm preferência por grandes vertebrados. E isso pode interferir no interesse pela conservação de espécies.

Por Carolina Fioratti 1 dez 2020, 18h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
Humanos acham animais grandes mais carismáticos que os pequenos
 (Joel Herzog/Unsplash)
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Uma pesquisa da Universidade de Aarhus, Dinamarca, mostrou que humanos tem preferência por animais de grande por em comparação aos pequenos. Bem, ao menos no quesito carisma. Segundo o estudo, espécimes gigantes, como os elefantes e rinocerontes, só empatam com seres minúsculos – que podem acabar ganhando o público pela fofura. 

O carisma animal, ou seja, o quanto ele parece simpático às pessoas, pode ser medido de três formas diferentes. A primeira delas é a partir de sua aparência. Quer dizer, se o animal é bonito e fofo – os coalas e ursos panda são bons exemplos disso. Depois, há a “presença” do animal, o quão notável ele se faz ao ser avistado por humanos. Bom exemplos de bichos nesta categoria são os leões, que demonstram imponência. O último critério envolve as emoções que os animais inspiram nas pessoas. Aqui entra a sensação de felicidade ao ficar com seu bichinho de estimação. 

Os cientistas relacionaram o carisma do animal ao seu tamanho após analisarem uma série de dados sobre as espécies mais buscadas na Wikipedia e também aquelas que tinham mais imagens postadas em sites como Twitter e Flickr. Ao final, avaliaram informações de 13.680 espécies, que estavam distribuídas em nove grupos. Participaram do estudo anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

O nível de carisma das espécies foi definido de zero a um pelos pesquisadores. Os maiores valores ficaram para os grandes vertebrados, como aparece no estudo publicado na revista científica Biological Convervation – e que você pode ler clicando aqui.

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Para os pássaros e mamíferos, seus tamanhos considerados foram aqueles alcançados na vida adulta, após os animais atingirem a maturidade sexual. Já para os anfíbios e répteis, foi considerada a massa corporal máxima que eles podem atingir, já que continuam crescendo ao longo da vida.

Apesar de as espécies grandes serem as favoritas, o grupo dos pequeninos também consegue achar seu espaço. A lagartixa-anã das Ilhas Virgens (Sphaerodactylus parthenopion), que é um dos menores vertebrados terrestres, com menos de 18 milímetros de comprimento, é um exemplo destes bichinhos carismáticos que batem de frente com os grandões. Os pequenos seres tendem a evocar sentimentos positivos nas pessoas – talvez devido a sua aparência simpática. 

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Os pesquisadores explicam que a popularidade das espécies tem relação direta com o quanto os humanos estão dispostos a investir para estudá-las e preservá-las. Na nova publicação, é apontada a discrepância de tratamento entre os pequenos e grandes seres, mostrando que os animais maiores recebem mais atenção em questão de conservação devido ao apelo que causam nas pessoas.

Faz sentido: no Brasil, projetos de conservação da fauna nacional costumam priorizar bichos como onças-pintadas, tartarugas e baleias, por exemplo. Outros exemplares de fauna sob risco de extinção – como certas espécies de pássaros e anfíbios que vivem exclusivamente aqui, por exemplo – encontram-se em nível tão grande de ameaça que faltam até mesmo dados relativos à sua preservação. Olhando para essas espécies menos famosas com outros olhos, quem sabe, seja possível recuperar uma parte importante da biodiversidade.

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