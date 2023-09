James Webb encontra carbono na superfície de Europa, lua de Júpiter

Europa, uma das 95 luas de Júpiter, é um dos corpos celestes dentro do Sistema Solar com mais chances de abrigar vida.

Entre as várias condições para tornar um planeta ou lua propícia à formação de vida, existem três ingredientes principais: água líquida, alguns elementos químicos específicos e uma fonte de energia. Pesquisas anteriores já mostraram que debaixo da superfície congelada de Europa existe um oceano de água salgada. Escondida do Sol, uma suposta forma de vida usaria energia de reações químicas que ocorrem dentro do planeta. Só fica faltando alguns outros químicos – pesquisadores não tinham certeza se essa lua possuía os elementos necessários, principalmente carbono.

Agora, graças ao telescópio James Webb, pesquisadores encontraram dióxido de carbono na superfície de Europa. Mais importante: esse carbono surgiu no oceano do planeta, e não foi trazido por meteoritos ou fontes externas.

A descoberta é descrita em dois estudos conduzidos de forma independente, ambos publicados no periódico Science.

O que dizem os estudos

Ambas as equipes identificaram o dióxido de carbono graças à capacidade do Webb de detectar sinais em infravermelho, o que permitiu aos astrônomos mapear a distribuição da molécula na superfície do satélite.

Segundo os pesquisadores, o dióxido de carbono é mais abundante numa região chamada Tara Regio – uma área geologicamente jovem conhecida como “terreno do caos”. Provavelmente houve uma troca de material entre o oceano e a superfície depois de uma ruptura na barreira de gelo que cobre o oceano. Além de ser encontrado em um terreno recente, a instabilidade do CO2 sugere que ele seja geologicamente jovem.

A descoberta não é o começo das investigações de vida em Europa – e não vai ser o final. A Nasa planeja lançar a nave espacial Europa Clipper em outubro de 2024, que vai buscar mais informações sobre o potencial de vida na lua de Júpiter, diretamente da fonte.

Para saber mais sobre o Webb, o telescópio mais poderoso do espaço, recomendamos a leitura dessa matéria da Super.

