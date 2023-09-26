Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

James Webb encontra carbono na superfície de Europa, lua de Júpiter

Europa é uma das candidatas do Sistema Solar a abrigar vida. A descoberta de carbono em sua superfície é mais um ponto a seu favor.

Por Leo Caparroz 26 set 2023, 19h14 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
0926_james_web_layout_site3
 (NASA/JPL-Caltech/SETI Institute/Reprodução)
Continua após publicidade
James Webb encontra carbono na superfície de Europa, lua de Júpiter Priorizar nos meus resultados Google

Europa, uma das 95 luas de Júpiter, é um dos corpos celestes dentro do Sistema Solar com mais chances de abrigar vida.

Entre as várias condições para tornar um planeta ou lua propícia à formação de vida, existem três ingredientes principais: água líquida, alguns elementos químicos específicos e uma fonte de energia. Pesquisas anteriores já mostraram que debaixo da superfície congelada de Europa existe um oceano de água salgada. Escondida do Sol, uma suposta forma de vida usaria energia de reações químicas que ocorrem dentro do planeta. Só fica faltando alguns outros químicos – pesquisadores não tinham certeza se essa lua possuía os elementos necessários, principalmente carbono.

Agora, graças ao telescópio James Webb, pesquisadores encontraram dióxido de carbono na superfície de Europa. Mais importante: esse carbono surgiu no oceano do planeta, e não foi trazido por meteoritos ou fontes externas.

A descoberta é descrita em dois estudos conduzidos de forma independente, ambos publicados no periódico Science.

Siga
Continua após a publicidade

O que dizem os estudos

Ambas as equipes identificaram o dióxido de carbono graças à capacidade do Webb de detectar sinais em infravermelho, o que permitiu aos astrônomos mapear a distribuição da molécula na superfície do satélite.

Continua após a publicidade

Segundo os pesquisadores, o dióxido de carbono é mais abundante numa região chamada Tara Regio – uma área geologicamente jovem conhecida como “terreno do caos”. Provavelmente houve uma troca de material entre o oceano e a superfície depois de uma ruptura na barreira de gelo que cobre o oceano. Além de ser encontrado em um terreno recente, a instabilidade do CO2 sugere que ele seja geologicamente jovem.

A descoberta não é o começo das investigações de vida em Europa – e não vai ser o final. A Nasa planeja lançar a nave espacial Europa Clipper em outubro de 2024, que vai buscar mais informações sobre o potencial de vida na lua de Júpiter, diretamente da fonte.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre o Webb, o telescópio mais poderoso do espaço, recomendamos a leitura dessa matéria da Super.

Publicidade
TAGS:
carbono
espaço
James Webb
Júpiter
Lua
Vida extraterrestre
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).