Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Ciência

Japão importa vírus ebola em preparação para as Olimpíadas de 2020

Os cientistas pretendem usar os agentes infecciosos para validar o diagnóstico de ebola e quatro outras doenças

Por Maria Clara Rossini 23 out 2019, 18h00 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Maciej Frolow/Getty Images)
Continua após publicidade
Japão importa vírus ebola em preparação para as Olimpíadas de 2020 Priorizar nos meus resultados Google

Ano de olimpíada comove o mundo inteiro. O país sede recebe milhares de pessoas, culturas, dinheiro e… doenças. 2020 é a vez do Japão sediar os Jogos Olímpicos — e ele já está tomando as primeiras medidas para evitar possíveis surtos durante o evento.

Em setembro, o Japão importou cinco vírus causadores de doenças, inclusive o ebola. Os pesquisadores do país desenvolveram diagnósticos que indicam se a pessoa porta um vírus infeccioso. Os patógenos importados servem justamente para testar e validar o novo método.

Além do ebola, os quatro outros agentes são causadores de febres hemorrágicas típicas da América do Sul e África, como os vírus de Lassa e de Marburg. De acordo com a Nature, esses são os vírus mais perigosos e letais que já entraram no Japão.

Continua após a publicidade

Todos esses necessitam de biossegurança de nível 4. Essa classificação é reservada aos causadores de doenças letais, que devem ser guardados em instalações especiais e só podem ser manuseados segundo uma série de regras rígidas.

Siga

O Japão só tem um estabelecimento adequado para abrigar os “intrusos”: o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, a 30 quilômetros de Tóquio. O laboratório precisa ser localizado em um prédio isolado e conter sistemas de descontaminação e outras medidas de segurança. Para trabalhar lá dentro, é preciso usar uma roupa completa pressurizada e com fornecimento de ar, quase como um uniforme de astronauta.

Continua após a publicidade

Apesar de serem extremamente perigosos, os vírus podem evitar um problema muito maior. Com a recepção de tantos visitantes internacionais, não é impossível que o país tenha que lidar com doenças infecciosas durante ou depois das olimpíadas.

O Japão precisou importar os vírus porque não há ocorrências dessas doenças no país. Segundo Masuaki Saijo, diretor do departamento de febres hemorrágicas do instituto, as pesquisas e técnicas desenvolvidas com os patógenos irão ajudar não só no momento das Olimpíadas, mas também na a prevenção de outras ameaças infecciosas no futuro.

Publicidade
TAGS:
doença
infecção
Japão
Olimpíadas
Vírus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).