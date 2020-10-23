Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Juliana Estradioto, 20, criou plástico biodegradável com casca de maracujá

Ainda no ensino médio, o trabalho da jovem gaúcha com materiais sustentáveis de origem vegetal foi premiado em feiras e mostras internacionais de ciência. Ela já ganhou um asteroide com seu nome, uma vaga no banquete do Nobel de 2019 e agora estuda na Universidade Northwestern. #MulherCientista

Por Maria Clara Rossini 23 out 2020, 18h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
#MulherCientista | Juliana Estradioto
 (Arquivo Pessoal/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Juliana Estradioto, 20, criou plástico biodegradável com casca de maracujá Priorizar nos meus resultados Google

Você pode fazer plástico biodegradável em casa. A matéria-prima é amido. Sim, a famosa Maizena. Mas é bom dizer que nem todo amido é de milho. Esses carboidratos compridos, chamados polissacarídeos, aparecem em muitos outros vegetais com alto teor de carboidratos, como batatas ou mandiocas. O amido, especificamente, consiste em moléculas de glicose (ou seja, açúcar) encadeadas uma na outra como um longo trenzinho.

O plástico comum também é composto de moléculas compridas baseadas em átomos de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos. Uma grande cadeia de hidrocarbonetos é chamada de polímero, e existem vários tipos de polímero. Daí nomes como polietileno, poliestireno, polipropileno etc. Esses polímeros são todos obtidos a partir do petróleo. Grosso modo, o truque por trás dos plásticos biodegradáveis é produzi-los a partir de polissacarídeos em vez de polímeros.

É um grande avanço, mas esse produto ainda precisa ser extraído de vegetais e a aplicação prioritária de vegetais, evidentemente, é alimentar pessoas. Por isso, uma alternativa ainda melhor é reaproveitar resíduos orgânicos que normalmente são descartados. Os agricultores familiares da cidade de Osório (RS), por exemplo, produzem geléias deliciosas de maracujá, mas a casca da fruta não entra na receita, o que gera uma quantidade considerável de lixo. 

Aqui entra Juliana Estradioto, . A estudante do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Rio Grande do Sul criou um plástico biodegradável a partir da pectina, um carboidrato presente na casca do maracujá com propriedades semelhantes às do amido. Resumidamente, ela tritura o revestimento da fruta até ele se tornar uma farinha, e então aquece esse pó.

Siga
Continua após a publicidade

Depois, foi a vez das sementes do maracujá – cuja superfície porosa foi empregada por Juliana para absorver poluentes (como corantes) despejados pela indústria têxtil em rios. Normalmente, esse processo é feito usando carvão ativado, que tem porosidade similar mas é muito mais caro. As sementes, que não custam nada, substituem o carvão com eficácia: extraíram 99,7% dos contaminantes em amostras de água poluída.

Em sua terceira iniciativa, a estudante voltou a pesquisar plásticos biodegradáveis. Dessa vez, com a ajuda de uma linhagem de bactérias que produzem fios de celulose. Essas bactérias já existiam, o diferencial foi alimentá-las com cascas de macadâmia, que, como no caso do maracujá, seriam descartadas (o foco de Juliana é evitar o desperdício de resíduos vegetais). 

Continua após a publicidade

Os fios de celulose gerados por esses microorganismos formam uma malha ainda mais resistente e flexível que o plástico de petróleo que usamos no dia a dia. O material tem aplicações potenciais na medicina. Pode servir, por exemplo, como pele artificial para pessoas que sofreram queimaduras graves.

Juliana realizou essas três pesquisas durante o ensino médio, em laboratórios improvisados no colégio ou em casa. Ela foi motivada por um projeto escolar que visava auxiliar os agricultores familiares da região, e seu objetivo era encontrar um destino sustentável para o lixo orgânico produzido na cidade. A pessoa que mais a incentivou a fazer pesquisa foi uma de suas professoras no ensino médio técnico, Flávia Twardowski.

Continua após a publicidade

A jovem pesquisadora levou o primeiro lugar na categoria de Gerenciamento do Meio Ambiente na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia de 2018 e também na Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel – que premiou a estudante com a oportunidade de batizar um asteroide com seu nome.

O reconhecimento levou a estudante a ser convidada para o Seminário Internacional de Jovens Cientistas de Estocolmo – o que incluiu um convite VIP para a cerimônia de premiação do Nobel de 2019. “Foi muito surreal. Os vencedores estavam ali e eu pude conversar com eles. A gente ficou até seis da manhã dançando com os vencedores do Nobel de Economia do nosso lado”, conta ela.

Continua após a publicidade

Hoje ela estuda na Universidade de Northwestern, nos EUA, e pretende trabalhar tanto com engenharia de materiais quanto com comunicação científica. “Com tudo isso que aconteceu, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que descobriram que dava pra fazer ciência antes de ser universitário. E aí eu comecei a abrir os meus olhos para esse mundo da divulgação científica também”.

Publicidade
TAGS:
Brasil
cientistas
mulher
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).