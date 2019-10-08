Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Ciência

Júpiter destronado: Saturno é o novo recordista de luas no Sistema Solar

Astrônomos descobriram 20 novos satélites naturais orbitando o planeta dos anéis. Ele agora tem 82 luas conhecidas — 3 a mais que Júpiter.

Por A. J. Oliveira 8 out 2019, 16h06 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h08
como surgiram os aneis de saturno
 (NASA/JPL/USGS/Reprodução)
Continua após publicidade
Júpiter destronado: Saturno é o novo recordista de luas no Sistema Solar Priorizar nos meus resultados Google

Não satisfeito em reinar como majestade suprema por essas bandas, Júpiter faz questão de colecionar uma porção de títulos de nobreza. É a Daenerys Targaryen do Sistema Solar. Além de deter o recorde absoluto de tamanho entre os planetas, ele é também, de longe, o mais gorducho: tem duas vezes e meia a massa de todos os outros mundos combinados. Mas o gigante gasoso perdeu uma de suas condecorações — o número de luas.

Saturno acaba de superá-lo na quantidade de satélites naturais conhecidos. Astrônomos do Instituto Carnegie em Washington, nos EUA, anunciaram nesta segunda (7) a descoberta de 20 novas luas saturninas, elevando para 82 os objetos ao redor do planeta dos anéis. Após essa nova leva, Saturno ultrapassou Júpiter na contagem de companheiras orbitais encontradas, somando três corpos a mais que o maior planeta do Sistema Solar.

São luas bem pequenas, é claro – do contrário, muito provavelmente já teriam sido detectadas antes. Cada uma tem cerca de cinco quilômetros de diâmetro. Seus parâmetros orbitais também são um bocado curiosos: 17 delas giram na direção oposta à rotação de Saturno. Apresentam, portanto, movimento retrógrado. Já as outras três são prógradas, ou seja, rodam no mesmo sentido que o gigante gasoso.

Elas podem até ser minúsculas para os padrões de corpos celestes, mas de forma alguma são irrelevantes. “Estudar as órbitas dessas luas pode revelar suas origens, assim como informações sobre as condições ao redor de Saturno na época de sua formação”, disse em comunicado o astrônomo Scott Sheppard, que liderou a equipe por trás da descoberta. O grupo usou dados captados pelo telescópio Subaru, localizado em Mauna Kea, no Havaí.

Siga
Continua após a publicidade

O tempo que os satélites naturais demoram para completar uma órbita ao redor de Saturno varia de acordo com a distância até o planeta. Duas das luas prógradas ficam mais perto dele, então, levam cerca de dois anos. A última do trio e todas as outras luas retrógradas, mais distantes, precisam de mais de três anos para concluir suas órbitas. Uma das que se movem no sentido oposto é a mais distante de todas as luas de Saturno.

Continua após a publicidade

Das demais conhecidas, as novas luas descobertas se encaixam em três grupos diferentes. A dupla de prógradas faz parte do conjunto nomeado em homenagem a figuras da mitologia dos povos inuíte, os famosos esquimós nativos das terras árticas do Canadá, Alasca e Groenlândia; os satélites retrógrados estão alinhados com objetos batizados segundo a mitologia nórdica. Essas 19, provavelmente, formavam duas grandes luas no passado.

Por apresentaram comportamentos com certa sincronia, os cientistas acreditam que sejam fragmentos de antigos satélites naturais que se despedaçaram. “Esse tipo de agrupamento de luas exteriores também é visto ao redor de Júpiter, indicando que colisões violentas ocorreram entre luas do sistema saturnino ou com objetos de fora, como asteroides ou cometas de passagem”, explicou Sheppard.

Continua após a publicidade

A outra lua prógrada é uma ovelha negra. Sua inclinação e movimento são parecidos com os verificados no grupo gaulês, só que esses satélites naturais ficam bem mais perto de Saturno. É um indício de que ela deve ter sido empurrada, ou então, que só aparenta ter uma origem comum. Com as descobertas, os astrônomos estão perto de completar o inventário de luas dos planetas gigantes — só Sheppard, líder da descoberta, já havia encontrado 12 novas luas de Júpiter no ano passado.

Continua após a publicidade

Agora que foram encontradas, as luas de Saturno precisam de nomes. E qualquer pessoa pode ajudar a batizá-las. O Instituto Carnegie está pedindo a colaboração do público para que sugiram nomes das mitologias inuíte, nórdica e gaulesa. Para participar, basta tuítar a sugestão marcando @SaturnLunacy e usando a hashtag #NameSaturnsMoons até o dia 6 de dezembro.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
Júpiter
saturno
Sistema solar
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).