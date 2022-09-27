Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Lobos também podem se apegar a humanos, diz estudo

Os lobos se equipararam aos huskies siberianos em um teste feito pela Universidade de Estocolmo – mas isso não significa que você deve sair adotando filhotes por aí.

Por Maria Clara Rossini 27 set 2022, 16h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Matilha de lobos.
 (Michael Cummings/Getty Images)
Continua após publicidade
Lobos também podem se apegar a humanos, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

A família Stark, de Game of Thrones, está de prova: da mesma forma que os cachorros, os lobos também podem se apegar aos humanos se forem criados juntos desde cedo. Essa é a conclusão de um estudo feito pela Universidade de Estocolmo, na Suécia.

No experimento, 12 cães da raça husky siberiano e 10 lobos cinzentos europeus foram submetidos à mesma criação: todos foram “adotados” quando tinham 10 dias de vida, e permaneceram sob o cuidado dos humanos por 23 semanas – pouco mais de cinco meses.

Após esse período, os animais passaram por um experimento chamado “Strange Situation Test”, um método criado nos anos 1970 originalmente para testar o apego de crianças aos seus cuidadores. Nos últimos 20 anos, esse teste também tem sido adaptado para cães – e agora, lobos.

Continua após a publicidade

Funciona assim: a cuidadora (que representa o papel de “mãe”) entra em uma sala com o animal e interage com ele, brincando ou fazendo carinho, por exemplo. Depois que a “mãe” sai, entra uma mulher desconhecida para o animal, que também interage com ele. As duas mulheres se revezam nesse esquema algumas vezes.

Siga

Tanto os cães quanto os lobos demonstraram mais afeto, passaram mais tempo cumprimentando e permitiram maior contato físico com a cuidadora que já era familiar. Também era mais provável que os animais seguissem a cuidadora até a porta quando ela saía da sala.

Continua após a publicidade

O resultado não foi surpreendente para os pesquisadores. Outros estudos já haviam apresentado conclusões semelhantes, embora com metodologias diferentes. Afinal de contas, foi graças a esse instinto dócil com os humanos que os lobos (ou melhor, cães), viraram o melhor amigo do homem.

O lobo foi o primeiro animal a ser domesticado pelos humanos. Na pré-história, as matilhas de lobos e grupos de humanos se aproximaram, mas a amizade só se consolidou com os animais mais dóceis. Rolava uma troca mútua de alimento e proteção entre as duas espécies. A partir daí, o homem foi selecionando ninhadas cada vez mais mansas e afetuosas, enquanto as mais agressivas permaneciam distantes. Com o tempo, esse grupo dócil de lobos deu origem a uma nova espécie: os cães.

Continua após a publicidade

O fóssil mais antigo de um cachorro (Canis familiaris) data de 15 mil anos atrás. No entanto, análises genéticas indicam que a espécie divergiu dos lobos (Canis lupus) há 30 mil anos. Isso pode ter ocorrido mais de uma vez, com os cães evoluindo de populações distintas de lobos.

Apesar das semelhanças, há um ponto em que os lobos divergiram dos cães durante o teste. A espécie selvagem demonstrou mais medo e estresse quando teve que lidar com a pessoa estranha. Eles ficaram encolhidos, com o rabo entre as pernas e se afastaram do humano. Os huskies, por outro lado, não se sentiram desconfortáveis.

Continua após a publicidade

Os lobos só relaxavam quando o cuidador voltava para a sala – mesmo que a pessoa estranha ainda estivesse lá. Os pesquisadores pretendem continuar estudando as semelhanças e diferenças entre lobos e cães para esclarecer a história evolutiva entre as duas espécies.

“Se alguma variação do apego aos humanos existe em lobos, esse comportamento pode ter sido um alvo em potencial para pressões seletivas exercidas durante a domesticação”, disse a pesquisadora Christina Hansen Wheat, em nota.

Continua após a publicidade

A pesquisa foi publicada no periódico Ecology and Evolution.

Publicidade
TAGS:
animal domestico
cachorro
evolução
lobo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).