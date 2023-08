Lua azul do dia 30 será a maior Superlua do ano

Na quarta-feira (30), o céu noturno vai receber um fenômeno de nome atraente: uma Superlua azul. A ocasião é consequência de dois eventos astronômicos que ocorrem na mesma data, a “Superlua” e a “lua azul”.

O que é uma Superlua?

A Superlua acontece quando o satélite natural obedece a duas circunstâncias: estar na fase de Lua cheia, e estar em seu perigeu – ou seja, em seu ponto mais próximo da Terra. A Lua não roda em torno do planeta em um círculo perfeito. Está mais para uma elipse, uma forma levemente ovalada. Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros, mas esse número varia ao longo da elipse.

A Lua sempre passa pelo seu perigeu ao completar uma volta em torno da Terra; só que não é sempre que essa parada casa com sua fase cheia e, por isso, não é todo mês que temos uma Superlua.

No dia 30 de agosto, a Lua estará a 357.341 km de nós. Esta, que é a terceira Superlua do ano, também será a mais próxima – portanto, a maior e mais brilhante. A próxima deve ocorrer no final de setembro.

Observadores atentos vão notar a diferença sutil: ela fica até 30% mais brilhante e 7% maior do que o normal. A melhor hora para observá-la é no nascer ou no pôr da Lua.

O nome pode iludir quem imagina uma Lua gigante cobrindo o céu. Na verdade, a origem desse nome não é nada científica. Sua primeira aparição foi em uma revista de astrologia (e não de astronomia) em 1979, que define a Superlua como “uma Lua nova ou cheia que ocorre quando a Lua está dentro de 90 por cento de sua aproximação mais próxima da Terra”.

O que é a Lua azul?

Se você estava esperando que a Lua fosse tingida de azul por uma noite, vai ficar bem decepcionado. O nome ilude: uma Lua azul é toda segunda Lua cheia que acontece no mês, simples assim. Nada de magia ou portal para o reino dos Smurfs. A nomenclatura veio dos nativos americanos, que costumam nomear diferentes tipos de luas cheias.

A coincidência dos dois eventos acontecerem juntos é incomum. A próxima Superlua azul só vai acontecer em 2032. Já a próxima Lua azul (sem super) vai rolar em 2026.

