Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Truque matemático de 800 anos poderia ajudar a colocar um “GPS” na Lua

Com missões de pouso programadas para o fim da década, o sistema pode auxiliar na locomoção e transporte lunar.

Por Caio César Pereira 25 jul 2023, 19h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto aproximada da lua.
 (Toni Faint/Getty Images)
Continua após publicidade
Truque matemático de 800 anos poderia ajudar a colocar um “GPS” na Lua Priorizar nos meus resultados Google

Em 2024, após quase meio século, a humanidade volta seus olhos (e futuramente pés) à Lua. Programada para novembro do próximo ano, os astronautas da Ártemis II irão sobrevoar o satélite – para que futuramente, a Ártemis III possa pousar lá. E graças ao truque de um matemático famoso, eles poderão ter uma ajudinha para não tropeçarem em Syd Barrett no lado oculto da lua.

Inúmeras pesquisas e estudos sobre a navegação lunar estão sendo realizados. Um em especial, realizado na Faculdade de Ciências da Universidade de Eötvös Loránd, em Budapeste, na Hungria, promete ajudar na locomoção e transporte em nosso satélite natural. Kamilla Cziráki, estudante de geofísica, juntamente com seu professor Gábor Timár, parecem ter chegado a modelo de GPS para a Lua.

O problema da navegação lunar é mais complexo do que parece. Isso por que a Lua possui um formato menos achatado em comparação à Terra. Enquanto a Lua está mais próxima de uma esfera propriamente dita, a Terra é um pouco mais oval. Aqui, os polos estão mais próximos ao centro do que a região do equador. Uma forma que a gente chama de geóide. 

Continua após a publicidade

Assim, devido às irregularidades do formato da Terra, os sistemas de GPS não levam em conta seu formato real. Nesses casos, adotamos como base um elipsóide, um modelo de superfície cuja rotação é na forma de uma elipse. Depois, alguns ajustes matemáticos são feitos para que se aproxime cada vez mais do formato geóide terrestre.

Siga

A questão é: levando em conta isso (e que a Lua tem uma rotação mais lenta que a da Terra) como podemos calcular um modelo que melhor se aplique a ela? Para isso, é preciso encontrar o número de dois eixos da elipsóide. O semi-eixo maior (também chamado de raio equatorial) e o semi-eixo menor (ou raio polar).

Continua após a publicidade

Para chegar a essa resposta, Kamilla e Timár usaram um banco de dados do modelo de uma possível superfície, chamada selenóide lunar. Com aproximadamente 10 mil pontos como parâmetros, o desafio era como distribuir esses pontos de forma uniforme pela esfera, de forma a encontrar o número dos dois eixos.

A ajuda, por incrível que pareça, veio do passado. Graças ao método criado por Leonardo Fibonacci há mais de 800 anos, eles conseguiram chegar a uma solução, utilizando a chamada “esfera de Fibonacci”. Aqui se utiliza a famosa sequência de Fibonacci para distribuição de números em uma superfície esférica.

Continua após a publicidade

Com uma melhor forma de locomoção no satélite, podemos esperar que o próximo passo no satélite se torne um salto maior para a humanidade (para que nem mesmo um Stanley Kubrick possa simular).

Publicidade
TAGS:
Astronomia
GPS
Lua
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).