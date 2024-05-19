Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Revista Impressa + Digital Premium por R$ 12,99/mês!
Ciência

Maior planta do mundo é uma erva marinha do tamanho de 18 campos de futebol

Ela tem 200 km² de extensão e guarda múltiplas cópias do genoma em suas células.

Por Leo Caparroz 19 Maio 2024, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h01
Foto da Posidonia australis em Shark Bay.
 (Rachel Austin/University of Western Australia/Reprodução)
Continua após publicidade
Maior planta do mundo é uma erva marinha do tamanho de 18 campos de futebol Priorizar nos meus resultados Google

Em 2022, pesquisadores australianos encontraram a maior planta do mundo  uma erva marinha da espécie Posidonia australis. Com 200 km² de extensão (o equivalente a 18,5 campos de futebol), ela está localizada na Área de Patrimônio Mundial de Shark Bay, na costa oeste da Austrália.

O estudo que encontrou a gigante começou na tentativa de identificar a diversidade genética das seres fotossintetizantes marinhos da região. A equipe colheu amostras de vegetais de vários ambientes ao longo da baía, analisando marcadores genéticos e criando uma base de dados comparável. Foi como criar um registro da impressão digital de cada planta e alga.

Continua após a publicidade

Porém, o que surpreendeu os cientistas foi que, em vez de várias “identidades”, todas as amostras tinham os mesmos marcadores. Ou seja: vinham de uma única planta.

Siga

“É isso, uma única planta se expandiu por mais de 180 km em Shark Bay, tornando-se a maior planta conhecida na Terra. Esses 200 km² existentes de prado parecem ter crescido a partir de uma única muda colonizadora,” afirma Jane Edgeloe, principal autora da pesquisa.

Continua após a publicidade

Por que ela é tão grande?

Um dos fatores que podem explicar o tamanho da planta australiana é a sua ploidia, termo usado para designar o número de conjuntos de cromossomos contidos em uma célula. Calma, vamos explicar.

Continua após a publicidade

As células podem ser haploides (ter um conjunto) , diploides (dois) ou poliploides (mais do que dois). Seres vivos têm diferentes números de cromossomos e, por consequência, grupos de diferentes tamanhos.

Nossas células, por exemplo, são majoritariamente diploides, carregando dois conjuntos de 23 cromossomos, totalizando 46. Porém,  nossos gametas, os óvulos e os espermatozoides, são haploides porque, na fecundação, um conjunto se soma ao outro.

Continua após a publicidade

A alga australiana é poliploide. Isso é relativamente comum em plantas, e pode ser particularmente útil a elas dando um bônus no tamanho e até ajudando a manter certos genes benéficos, já que a capacidade de herdá-los é maior (afinal, com a poliploidia, há um maior número de cópias na jogada).

“As plantas poliploides geralmente residem em locais com condições ambientais extremas e são estéreis (não se reproduzem de forma sexuada), mas podem continuar a crescer se não forem perturbadas, e essa alga marinha gigante fez exatamente isso,” relata Elizabeth Sinclair, também autora do estudo.

Continua após a publicidade

“Mesmo sem produção bem-sucedida de sementes, ela parece ser realmente resiliente. Passou por uma gama de temperaturas e salinidades, além de condições extremas de luminosidade que, juntas, costumam ser altamente estressantes para a maioria das plantas.”

O grupo de pesquisadores planeja uma série de experimentos na Shark Bay, a fim de compreender melhor como a campeã da flora sobrevive em tais condições.

Publicidade
TAGS:
algas
Austrália
Biologia
BOTÂNICA
cromossomo
planta
PLANTA AQUÁTICA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com uma árvore estilizada em verde-claro ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).