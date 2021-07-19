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Ciência

Manter o cérebro ativo pode atrasar o Alzheimer em 5 anos, sugere estudo

Pesquisadores analisaram 1,9 mil idosos por um período médio de 7 anos e perceberam que atividades como ler e montar um quebra-cabeça davam vantagens para quem as realizava com frequência.

Por Luisa Costa 19 jul 2021, 20h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Homem de idade mexendo no computador em sua sala de estar, com coisas ao redor que remetem seus hobbies.
 (10'000 Hours/Getty Images)
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Um estudo publicado recentemente sugere que realizar atividades estimulantes para a mente (como ler e montar quebra-cabeças) durante a velhice pode adiar em até cinco anos o aparecimento do Alzheimer – doença neurodegenerativa cujos principais sintomas são a perda de memória e confusão mental.

A hipótese de que manter o cérebro ativo atrasa a manifestação da demência já havia aparecido em pesquisas anteriores, mas os pesquisadores responsáveis por este estudo quiseram testá-la e investigar a relação entre diferentes níveis de atividade cognitiva e a idade de início do Alzheimer. 

“Eu estava confiante de que uma atividade cognitiva mais elevada estaria associada a uma idade mais avançada do início da demência, mas não tinha certeza do tamanho da associação”, afirma Robert Wilson, principal autor do estudo.

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A pesquisa publicada no periódico especializado Neurology analisou 1,9 mil idosos e os acompanhou por um período médio de 7 anos. No momento da inscrição no estudo, os participantes não apresentavam quadros de demência e relataram sua frequência de participação em atividades de estimulação cognitiva por meio de um questionário.

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Eles responderam perguntas sobre quanto tempo gastavam lendo por dia, ou com que frequência escreviam cartas, jogavam damas, montavam quebra-cabeças ou faziam outras atividades similares. Os pesquisadores desenvolveram uma escala para medir a pontuação dos participantes no questionário – e classificá-los de acordo com níveis mais altos ou mais baixos de atividade cognitiva.

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Os participantes ainda concordaram em realizar avaliações clínicas anuais, e os pesquisadores também coletaram outras informações sobre atividades cognitivas realizadas mais cedo na vida dos idosos – bem como a frequência de participação deles em atividades sociais.

Durante o estudo, 457 dos 1.900 idosos foram diagnosticados com Alzheimer. Os participantes que demonstraram níveis mais altos de atividade cognitiva na velhice desenvolveram a doença em uma idade média de 94 anos. Já aqueles com níveis mais baixos de atividade cognitiva desenvolveram em média aos 89 anos – ou seja, com uma diferença de cinco anos.

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Os pesquisadores realizaram uma série de análises para verificar se esses resultados não estavam sofrendo interferência de outros fatores. Eles perceberam que sexo, predisposição genética, níveis de educação e atividade cognitiva no início da vida tiveram pouca ou nenhuma influência em relação à idade em que o Alzheimer aparecia. 

Segundo os cientistas, isso sugere que a atividade cognitiva durante a velhice é o fator mais significativo no desenvolvimento da doença.

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“A boa notícia é que nunca é tarde para começar a fazer os tipos de atividades acessíveis e baratas que examinamos em nosso estudo”, disse Wilson. “Nossas descobertas sugerem que pode ser benéfico começar a fazer essas coisas, mesmo aos 80 anos, para atrasar o início do Alzheimer.”

Os mecanismos por trás da ligação entre a atividade cognitiva e o Alzheimer ainda são incertos. 

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James Rowe explicou ao Medical News Today: “Pode-se dizer que a atividade cognitiva ao longo da vida retarda os sintomas, mas não interrompe a doença subjacente. Em outras palavras, a atividade lhe dá uma ‘reserva’ que o torna mais ‘resistente’ à presença do Alzheimer no cérebro, permitindo que você funcione melhor por mais tempo”. Rowe é professor de Neurologia Cognitiva da Universidade de Cambridge (Reino Unido) e não esteve envolvido no estudo.

“Os pesquisadores mostraram que, embora a atividade cognitiva não mude a presença ou a gravidade das alterações cerebrais do Alzheimer, seu cérebro consegue lidar melhor com a patologia. A consequência é que o seu declínio funcional (ou seja, perda de memória para uma gravidade que interfere na vida cotidiana) é atrasado”, explica Rowe.

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TAGS:
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cognição
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