Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Menino de 12 anos descobre esqueleto de dinossauro no Canadá

Paleontólogos já encontraram mais de 30 ossos de um hadrossauro graças à pista do pequeno Nathan Hrushkin, que agora quer seguir carreira na área.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2020, 14h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Dinossauro descoberto por menino no Canadá
 (Nature Conservancy of Canada/Divulgação)
Continua após publicidade
Menino de 12 anos descobre esqueleto de dinossauro no Canadá Priorizar nos meus resultados Google

Em julho deste ano, o canadense Nathan Hrushkin, de 12 anos, descobriu o esqueleto de um dinossauro que viveu há 69 milhões de anos. A criança passeava com o pai em uma região rica em fósseis na província de Alberta, no oeste do Canadá, quando viu um osso despontar do solo. Ele informou as autoridades.

Nesta quinta (15), paleontólogos do Museu Royal Thyrell, na cidade de Drumheller, confirmaram a escavação de mais de 30 fragmentos fossilizados no local. Eles estabeleceram que o conjunto pertenceu a um jovem hadrossauro, que morreu com três ou quatro anos de idade. Os hadrossauros eram répteis herbívoros e semi-bípedes – ou seja, que podiam ou não usar as patas dianteiras para locomoção conforme a necessidade.

Mediam de 8 a 10 metros de comprimento, habitavam a América do Norte e estão entre os últimos representantes dos dinossauros: há 65 milhões de anos, a queda de um meteoro no atual território de Yucatán, no México, extinguiu a maior parte das espécies existentes na época.

A área em que foi feita a descoberta, protegida pela Nature Conservancy do Canadá, tem um cânion – isto é, uma vala profunda que é formada ao longo de milhões de anos pelo atrito da água de um rio com o leito. A formação dessas ravinas expõe várias camadas de rocha sedimentar mais antiga, que estavam originalmente enterradas. 

Siga

Rochas sedimentares se formam ao longo das eras geológicas pelo lento acúmulo e posterior compactação de areia, pedrinhas e outros minúsculos fragmentos. Quando o cadáver de um animal fica preso nessa mistura, torna-se possível (embora rara) a formação de um fossíl.

Continua após a publicidade

É difícil evitar a decomposição de tecidos moles, motivo pelo qual não se ouve falar com frequência em um fígado ou em rins preservados. Mas os ossos, cobertos por sedimento, podem passar por um processo chamado permineralização, em que minerais diluídos na água se acumulam no tecido ósseo e eventualmente o substituem.

Ou seja: quando você vê um fóssil, você não vê os ossos do animal, e sim minerais que foram moldadas com as dimensões exatas desses ossos porque se formaram no espaço que o esqueleto do animal costumava ocupar debaixo da terra.

O hadrossauro em questão pode ficar feliz: o jovem Nathan já comentou que essa é sua nova espécie favorita, suplantando o clássico T-Rex, que é clichê no imaginário da maioria das crianças. Viva os dinos hipster canadenses. O garoto, que já começou com um currículo invejável, afirmou que quer fazer carreira na área.

Publicidade
TAGS:
canadá
Dinossauros
paleontologia
paleontólogo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).