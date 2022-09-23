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Ciência

Missão da Nasa lançará espaçonave contra asteroide; saiba como assistir

O Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo (DART, sigla em inglês) atingirá seu alvo nesta segunda (26). Missão foi lançada há dez meses e conta com transmissão ao vivo.

Por Luisa Costa 23 set 2022, 19h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Ilustração 3D de espaçonave em direção a asteroide.
 (NASA/Divulgação)
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“Nós vamos mover um asteroide, mudar o movimento de um corpo celeste. A humanidade nunca fez isso antes.” É assim que o cientista Tom Statler fala sobre a missão DART, da Nasa, que vai lançar uma espaçonave contra o asteroide Dimorphos nesta segunda (26).

O plano suicida (para a espaçonave, que não será tripulada) é a primeira missão da agência espacial para testar sua tecnologia de defesa planetária. A ideia é avaliar nossa capacidade de alterar a trajetória de um asteroide e, assim, obter dados que possam nos salvar de um pedregulho alienígena que esteja a caminho da Terra no futuro.

Não é o caso de Dimorphos. O asteroide não representa uma ameaça, mas foi escolhido como cobaia porque passa relativamente próximo (a 11 milhões de quilômetros) de nós. A Nasa lançou a espaçonave em 24 de novembro de 2021, em um foguete Falcon 9, da SpaceX. A colisão está prevista para segunda-feira (26), às 20:14, no horário de Brasília.

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Parece ficção científica, e você precisa ver para crer? Pois bem: a Nasa fará uma transmissão ao vivo da colisão em seu canal do Youtube, no vídeo que está abaixo. Você poderá ver a espaçonave DART se aproximando do asteroide a partir das 18:30, e a cobertura feita pela agência espacial rola a partir das 19 horas.

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O alvo da Nasa, Dimorphos, tem 160 metros de diâmetro – é pouco maior que a Grande Pirâmide de Gizé. Ele orbita um asteroide maior, chamado Didymos, que tem 780 metros de diâmetro. Didymos, por sua vez, orbita o Sol – e leva 2,11 anos para fazer uma viagem ao redor do astro-rei. Sua órbita varia: eles ficam próximos à órbita da Terra ou um pouco além da órbita de Marte (o nosso vizinho no Sistema Solar).

Dimorphos dá uma volta ao redor de Didymos a cada 11,9 horas, mas os cientistas acreditam que o impacto da espaçonave DART (a seis quilômetros por segundo) mudará a velocidade do asteroide em 1%. Assim, a viagem de Dimorphos ao redor do corpo maior seria minutos mais rápida – uma alteração suficientemente grande para ser observada por telescópios na Terra.

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Esquema mostrando a trajetória da espaçonave e do asteroide antes da colisão.
Em branco, a órbita original de Dimorphos. Em azul, a nova trajetória prevista pela Nasa. (NASA/Divulgação)

O Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo (DART, sigla em inglês) custou US$ 325 milhões, e a espaçonave é de baixo custo – justamente porque será destruída no processo. O único instrumento a bordo é Draco, a câmera que possibilita a transmissão ao vivo e apoia o sistema de navegação autônoma da espaçonave.

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Além de testar a capacidade de alterar a trajetória de Dimorphos, a missão da Nasa produzirá dados que permitirão aos cientistas estudar o conjunto de asteroides e a história do Sistema Solar. “Cada vez que olhamos para um asteroide, temos um vislumbre de um fóssil do Sistema Solar primitivo. Esses remanescentes capturam uma época em que planetas como a Terra estavam se formando”, explica Katherine Calvin, cientista da agência espacial.

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