Uma nova espécie de molusco foi descoberta nas profundezas do mar – e tudo foi registrado em vídeo.

Essa lesma-do-mar da ordem dos nudibrânquios, que vive em regiões com profundidade de 1.000 a 4.000 metros, foi batizada de Bathydevius caudactylus. Antes de decidirem esse nome científico, os pesquisadores apelidaram o animal de “molusco misterioso”.

As primeiras imagens do molusco misterioso surgiram em fevereiro de 2000, quando um veículo remotamente operado filmou as profundezas da costa da Baía Monterey, no estado norte-americano da Califórnia. Nos mais de 20 anos seguintes, cientistas ficaram colhendo informações para publicar a descrição mais minuciosa já feita de um animal que vive nas profundezas do mar.

Tudo que se sabe sobre esse animal esquisito depois de 150 avistamentos nas últimas duas décadas foi publicado no periódico Deep Sea Research Part I. O estudo foi realizado pela equipe do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey (MBARI, na sigla em inglês).

Esse animal é tão diferente de outros nudibrânquios que os cientistas criaram uma família inteiramente nova para ele: Bathydevius. A segunda parte do nome, caudactylus, se refere a algumas estruturas que parecem dedos na cauda do molusco.

Os nudibrânquios são lesmas-do-mar que recebem esse nome porque suas brânquias dos pulmões ficam desprotegidas. Porém, o novo animal é muito diferente de seus parentes: o visual é único, e seu habitat é praticamente oposto dos outros. A maioria não vive no fundo do mar, mas em águas rasas, comendo presas fixas. Viver nas profundezas não só é incomum como é complexo, já que as presas são mais rápidas e livres, e podem sair correndo.

O corpo translúcido, de 14 centímetros de comprimento, ajuda o molusco a se proteger de predadores e deixa os órgãos coloridos visíveis. Quando é a hora dele virar predador e se alimentar de pequenos crustáceos, o nudibrânquio usa seu capuz gelatinoso como uma planta carnívora, prendendo sua presa nessa rede natural.

Quando está ameaçado, o molusco misterioso distrai seus predadores usando bioluminescência. Em um momento, os pesquisadores viram o animal eliminando um membro bioluminescente para enganar um predador.

