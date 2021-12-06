Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Ciência

Morcegos adquirem senso de direção com ajuda de suas mães, indica estudo

Mães morcego passeiam com seus bebês de cabeça para baixo até eles atingirem dez semanas de vida. O comportamento parece ser algo essencial para a independência do mamífero.

Por Luisa Costa 6 dez 2021, 17h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Vários morcegos em uma caverna com uma mãe segurando seu filhote
 (PhotoStock-Israel/Getty Images)
Continua após publicidade
Morcegos adquirem senso de direção com ajuda de suas mães, indica estudo Priorizar nos meus resultados Google

Já pensou ser carregado de cabeça para baixo, no escuro, para aprender a se localizar em um lugar? Parece desconfortável, mas essa aventura estranha faz parte da rotina de morcegos bebês – e é essencial para que eles façam voos independentes depois, segundo as descobertas de um novo estudo.

Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar e fazer viagens noite afora a partir de uma habilidade especial: a ecolocalização. Eles emitem ondas sonoras inaudíveis para nós (os ultrassons), que atingem obstáculos no ambiente e retornam na forma de ecos. A partir deles, o animal consegue identificar onde o caminho está livre.

Os pesquisadores já identificaram que, em muitas espécies (como entre os morcegos frugívoros egípcios), a mãe carrega o filhote enquanto voa procurando por comida. Ele se agarra ao corpo da mãe com a mandíbula, prendendo os dentes ao redor do mamilo, e com os dois pés.

Continua após a publicidade

Isso acontece com filhotes que podem chegar a 40% do peso da mãe – uma baita mala sem alça. Não estava claro por que as mães adotam esse comportamento, em vez de deixar seus filhotes na caverna, como fazem algumas espécies.

Siga

Alguns pesquisadores acreditavam que isso poderia ajudar os filhotes a aprender a voar e se localizar, mas a hipótese não estava confirmada. Então, uma equipe de cientistas da Universidade de Tel Aviv, de Israel, e do Instituto Max Planck, da Alemanha, decidiu investigar a questão. O estudo foi publicado no periódico Current Biology.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores capturaram dezenas de mães e filhotes de morcegos frugívoros egípcios em uma caverna nos arredores de Tel Aviv. Então, colocaram mini rastreadores GPS nos animais e os levaram de volta à caverna. A ideia era monitorar o comportamento dos morcegos conforme os filhotes cresciam e se tornavam independentes.

Foram cinco anos de trabalho de campo, e os pesquisadores descobriram que há um conjunto de comportamentos diferentes.

Continua após a publicidade

Funciona assim: quando os morcegos têm de uma a três semanas de vida, eles ficam agarrados ao corpo de suas mães, e voam junto com elas durante toda a noite. De três a dez semanas, o voo fica diferente. As mães os carregam e colocam cuidadosamente em árvores, a poucos quilômetros da caverna – sempre a mesma árvore, ou algumas árvores repetidamente. Quanto mais velho e pesado o filhote, mais próximo da caverna é a árvore. Enquanto estão buscando alimento, elas voltam algumas vezes à árvore, para checar como seus bebês estão, talvez amamentá-los e aquecê-los. Trabalho terminado, carregam os filhotes de volta para casa.

Continua após a publicidade

Com oito a dez semanas de idade, os morcegos passam a voar sozinhos para os mesmo locais que suas mães os deixavam durante a noite e voltam à caverna ao amanhecer. Eles começam a ganhar independência, mas as mães continuam a fazer o check-in nas árvores.

À medida que os morcegos ficam mais velhos, eles passam a usar essas árvores como pontos de partida para exploração independente dos arredores, à procura de novas árvores frutíferas. Os pesquisadores também descobriram que esses locais reduzem a exposição dos filhotes a predadores. 

Continua após a publicidade

Os resultados indicam que as mães investem energia em comportamentos específicos, e que os filhotes aprendem a partir disso. Os autores não usam a palavra “ensino”, porque isso pressupõe que há uma intenção – o que é difícil de verificar nos animais, já que não dá para questioná-los sobre isso.

A equipe ainda não sabe exatamente como o aprendizado acontece. “Uma das partes mais malucas do estudo é que os filhotes aprendem enquanto estão presos de cabeça para baixo”, afirma a pesquisadora Lee Harten. Uma aposta é a visão: talvez eles mantenham os olhos abertos durante o voo e fiquem coletando informações enquanto são transportados passivamente.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).