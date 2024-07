Morcegos são bem mais inteligentes do que você talvez imaginava. Os mamíferos voadores têm uma memória impressionante, sabem praticar distanciamento social quando estão doentes e até tem talento para cantar metal. Agora, uma nova pesquisa descobriu que os morcegos têm inteligência social, criando e mantendo amizades e dividindo comida uns entre os outros.

A vida social complexa dos morcegos está sendo analisada por um projeto da Universidade de Chester, na Inglaterra, que tem monitorado dez locais onde os mamíferos repousam, no norte do País de Gales.

Os pesquisadores ingleses estão trabalhando no desenvolvimento de dispositivos de rastreamento ultraleves e com bateria autoalimentável, já que os rastreadores de GPS disponíveis são muito pesados para serem usados pelos morcegos. Examinar de perto os movimentos e o comportamento dos animais vai ajudar a entender mais sobre sua vida social.

A pesquisa da Universidade de Chester ainda está em processo de desenvolvimento, mas já dá para garantir que os morcegos ativamente mantém suas amizades desde 2020, quando um estudo mostrou as similaridades entre as amizades dos mamíferos voadores e as nossas.

Como funciona uma amizade entre morcegos?

Uma amizade entre morcegos pode durar décadas e ser uma ligação que pode salvar a vida de um deles. Mas tudo começa lentamente, com um pouquinho de flerte animal: os mamíferos vão criando relações de confiança ajudando a limpar o pelo um do outro.

Continua após a publicidade

O que acontece depois do test-drive de relacionamento é um ato de altruísmo para selar a amizade: alguns morcegos regurgitam o sangue de sua presa para dividir com o amigo, o que acaba formando redes recíprocas de compartilhamento de nutrientes.

Essas descobertas sobre as vidas sociais complexas dos morcegos podem ajudar a explicar como as amizades surgiram evolutivamente. A hipótese de que as relações de confiança começam com um período de teste e depois se desenvolvem para redes de altruísmo e ajuda que podem durar décadas já rodava entre os biólogos desde a década de 1990, mas só foi comprovada entre os morcegos recentemente.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram